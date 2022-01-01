В Чехию доставили 1400 вакцин против обезьяньей оспы

«Вакцины уже у нас на складе», — сказал Ржепа после 11 утра. По его словам, они хранятся в морозильной камере.
По последней информации, в Чехии было подтверждено 16 случаев оспы обезьян, последние два — на прошлой неделе. Больше всего инфицированных обнаружилось в столице, один случай зафиксировали в Устецком крае.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о самом высоком уровне опасности. Однако, по данным СМИ, этот шаг не имеет прямых практических последствий, так как отдельные страны определяют возможные меры самостоятельно.
В июне ЕС одобрил заказ примерно 110 000 доз вакцины от Bavarian Nordic, а неделю назад Европейская комиссия заявила, что закупила еще около 54 000 доз. Помимо 27 государств-членов ЕС, право на закупку вакцин имеют также Норвегия и Исландия. Преимущественно их получают страны с самым высоким уровнем заболеваемости.
Источник: ceskenoviny.cz
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