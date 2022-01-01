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Муниципалитет Праги объединяет палаточные городки для цыганских беженцев в один

Муниципалитет Праги объединяет палаточные городки для цыганских беженцев в один

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
26 июля
18:00
374
Теперь вместо двух палаточных городков будет один — в Трое. Туда переедут люди и перевезут оборудование из Малешиц, где временно закроют городок, но разбирать его пока не будут.

Муниципалитет Праги объединяет палаточные городки для цыганских беженцев в один

Об этом сообщил мэр Зденек Гржиб (Piráti). Причиной переселения является малое количество беженцев, которые живут в палатках. Первый городок на 150 мест был открыт Прагой в мае в Трое, за ним последовал такой же в Малешицах. Через палаточные городки к настоящему времени прошло более 2400 человек, а сейчас их не наберётся и сотни. 

Вместимость объединенной площадки составит 250 мест, в её обслуживании будет задействовано около 30 человек.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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