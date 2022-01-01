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Чешские пожарные не могут справиться с огнём в Чешской Швейцарии. Польский вертолёт должен прибыть в 18:30

Чешские пожарные не могут справиться с огнём в Чешской Швейцарии. Польский вертолёт должен прибыть в 18:30

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anastasiia-kn
26 июля
18:25
1951
На сегодняшний день пожар затронул более 300 гектаров национального парка «Чешская Швейцария». По словам пожарных, локализовать огонь пока не удалось, приказа об эвакуации пока не поступало. Один пожарный-доброволец во время работы вывихнул лодыжку.

Чешские пожарные не могут справиться с огнём в Чешской Швейцарии. Польский вертолёт должен прибыть в 18:30

Польский вертолет должен прибыть к месту пожара примерно в 18:30, сообщил генеральный директор пожарно-спасательного управления Владимир Влчек. Пожарные все еще ждут подтверждения прибытия вертолета из Словакии. В среду на помощь пожарным также может прийти вертолет фирмы Czechoslovak group. Влчек добавил, что для тушения пожара на месте может быть задействовано до семи вертолетов, по его словам, это максимум, чтобы можно было безопасно управлять воздушным движением.

Сейчас главная цель — не допустить распространения огня в Чешско-Швейцарском национальном парке на северо-восток. По словам Влчека, огонь распространяется по долине реки Каменице. Он добавил, что ситуация неоптимальная из-за того, что во второй половине дня начал дуть ветер, что осложняет тушение пожара.

В близлежащей деревне Каменицка-Странь, которой может угрожать опасность, находятся сельскохозяйственные животные, эвакуация которых занимает больше времени.

Чешская Швейцария с воскресенья охвачена обширным лесным пожаром, который распространился на площадь в 300 гектаров. Размер ущерба пока невозможно оценить. Пострадали также несколько домов в деревне Мезна. Сотни пожарных, в том числе волонтеры, тушат огонь.

По словам Влчека, пожарные разделены на семь участков на площади 800 гектаров. Они должны регулярно сменяться, но, по его словам, невозможно сказать, как долго работает каждый пожарный. 

По словам Влчека, потушить пожар с воздуха ночью не удастся. «Но все зависит от погоды и особенно от силы ветра», — добавил он.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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