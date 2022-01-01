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Чехи собрали более четырех миллионов крон для пострадавших от пожара. Как можете помочь вы?

Чехи собрали более четырех миллионов крон для пострадавших от пожара. Как можете помочь вы?

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anastasiia-kn
27 июля
11:17
465
Люди уже собрали более четырех миллионов крон, чтобы помочь жителям, пострадавшим от пожара. Вы также можете сделать пожертвование непосредственно для Чешской Швейцарии или доставить материальную помощь пожарным в Дечине.

Чехи собрали более четырех миллионов крон для пострадавших от пожара. Как можете помочь вы?

Бюро труда Чешской Республики предлагает пособие людям, пострадавшим от пожара в Чешской Швейцарии. В случае крайней необходимости они могут получить до 69 300 крон, как  сообщила пресс-секретарь Бюро труда Катерина Беранкова.

На данный момент все, кто желает помочь,  могут вносить свой вклад на страницах платформы Donio. Чешское телевидение узнало от представителей некоммерческих организаций, что Člověk v tísni, Чешский Красный Крест, Charita ČR и ADRA пока сборы не планируют.
 

Как еще вы можете помочь?

Первый из объявленных на данный момент сборов организует Nadační fond pomoci на платформе пожертвований Znesnáze21 для жителей Грженска. Хотят собрать полмиллиона крон, почти половину из которых уже перевели на помощь пострадавшим.

Можно внести свой вклад непосредственно в Национальный парк Чешская Швейцария в сбор для поддержки исчезающих видов или в сбор для поддержки туристической инфраструктуры и ухода за культурным наследием.

Возможна также помощь прибывшим пожарным непосредственно в Дечине в виде еды и питья. Город опубликовал на своем веб-сайте информацию о контактных пунктах в Дечине, куда можно передать помощь.

 

Источники: ct24.ceskatelevize.cz,novinky.cz

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