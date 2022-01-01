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Спустя два года квартиры на вторичном рынке в Чехии начали дешеветь

Спустя два года квартиры на вторичном рынке в Чехии начали дешеветь

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
27 июля
12:10
701
Впервые за два года упали средние цены на вторичное жилье. Тенденция наблюдается не везде, например, в центре города квартиры продолжают дорожать. Однако недоступность жилья увеличивает арендную плату, а некоторые домохозяйства к этому не готовы.

Спустя два года квартиры на вторичном рынке в Чехии начали дешеветь

Средняя цена на «вторичку» в Чехии немного снизилась впервые с зимы 2019 года. В начале лета такая квартира продавалась по цене 88 756 крон за квадратный метр, что на два процента дешевле, чем весной. Только в Брно цена выросла на три процента по сравнению с предыдущим кварталом до 95 215 крон за квадратный метр. Такие выводы следуют из исследования риелторской группы European Housing Services (EHS), которая использует данные своих учредителей — риелторских служб Bezrealitky и Maxima Reality.

В Праге средняя цена квартиры на вторичном рынке упала на три процента до 118 263 крон за квадратный метр, а в Среднечешском крае – на шесть процентов до 72 578 крон. По данным EHS, средние цены больше всего упали в Злинском крае, на 21 процент до 44 828 крон за квадратный метр, в Высочине на 18 процентов до 48 072 крон за квадратный метр и в Устецком крае на 14 процентов до 32 528 крон за квадратный метр.

По словам главы  EHS Хендрика Мейера, нельзя ожидать, что цены будут падать равномерно по всему рынку. Средние цены скорее снижаются за счет падения цен на отдельные виды недвижимости, которые в последние месяцы были переоценены. Например, цены квартиры со средней площадью в центрах городов с хорошей транспортной развязкой будут продолжать расти. А там, где домохозяйства не обладают покупательной способностью, их заменят инвесторы, которые также будут все больше сосредотачиваться на вторичном жилье, говорит Мейер.

Средняя цена семейных домов в рамках заключенных сделок выросла на десятую часть по сравнению с первым кварталом до 52 264 крон за квадратный метр. Больше всего цены выросли в Моравско-Силезском крае, где начали продавать еще более дорогую недвижимость, что, по данным EHS, подняло среднюю цену почти на 60 процентов до 48 174 крон за квадратный метр. Наоборот, цены на дома в Карловых Варах упали на 25 процентов (29 996 крон за квадратный метр), где многие дома требуют генеральной реконструкции.

«Чехия находится в центре нескольких параллельных тенденций. Регионы переплачивают из-за охлаждения интереса инвесторов и роста затрат на реконструкцию. Разница в цене между регионами и районами снова начинает увеличиваться после многолетнего сближения. Те, кто ранее интересовался этими регионами, теперь не должны переплачивать и ждут», — сказал Ян Шкрабанек, генеральный директор Bezrealitky.

Средние цены на аренду квартир растут. Арендная плата подскочила в среднем на шесть процентов по сравнению с предыдущим кварталом. В Праге арендная плата впервые поднялась выше отметки в 300 крон за квадратный метр, а в начале лета средняя квартира предлагалась по 304 крон за квадратный метр. Наибольшим спросом по-прежнему пользовались студии и квартиры 2+1. 

Арендная плата в Брно и его окрестностях выросла на четыре процента до 258 крон за квадратный метр. Больше всего цены выросли в Злинском районе — на 17 процентов до 204 крон за квадратный метр арендованной площади.

«Это только начало. Можно предположить, что цены на аренду будут расти до конца года. Это будет шоком в основном для небольших городов, в которых не хватает арендных квартир и жители которых не готовы к постоянному повышению арендной платы, которое, вероятно, произойдет», — сказал Шкрабанек. По его оценкам, арендная плата может стать примерно на 15 процентов больше, чем в начале этого года.

 

Источники: seznamzpravy.cz

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