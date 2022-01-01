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Власти не объявили запрет на посещение лесов в Устецком крае

Власти не объявили запрет на посещение лесов в Устецком крае

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
27 июля
15:05
273
«Устецкий край собирается сообщить о запрете на посещение лесов на своей территории, а также закрыть Национальный парк Чешская Швейцария», сообщил директор администрации парка Павел Бенда. Официально эта информация не была подтверждена.

Власти не объявили запрет на посещение лесов в Устецком крае

Устецкий край не объявлял о запрете на въезд в леса на своей территории, хотя еще утром о запрете говорил директор администрации национального парка Чешская Швейцария Павел Бенда. 

На место прибыли пожарные из других регионов, также помогают вертолеты из-за рубежа. По словам начальника пожарной части Владимира Влчека, на месте происшествия работают около 240 профессиональных и 250 пожарных-добровольцев.
 

Источники: novinky.cz

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