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Осенью в чешских школах проверят уровень физической подготовки школьников

Осенью в чешских школах проверят уровень физической подготовки школьников

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
27 июля
14:04
147
Целью тестирования, подготовленного Чешской школьной инспекцией совместно с другими учреждениями на предстоящий учебный год, будет получение информации о физической подготовке учеников и предоставление школам обратной связи и рекомендаций. Двигательная активность у детей долгое время были низкой и ухудшилась еще больше из-за ограничений во время эпидемии ковида. Тестирование будет проводиться в начальных и средних школах по всей Чешской Республике. Инспекция планирует опубликовать результаты в начале следующего года.

Осенью в чешских школах проверят уровень физической подготовки школьников

Тестирование пройдут около 250 000 учащихся, а именно ученики третьих и седьмых классов в начальных школах, в соответствующих классах в многолетних гимназиях и вторых классах в общеобразовательных школах. Помимо инспекции, в нем также примут участие Ассоциация школьных спортивных клубов (AŠSK), Университетский спортивный центр (VSC) Victoria и факультеты физического воспитания Карлова университета, Университета имени Масарика в Брно и Университета Палацкого в Оломоуце.

Учащиеся пройдут четыре теста на моторику. «В начальной школе это будет прыжок с места, челночный бег на выносливость, бег четыре раза по десять метров и подъём корпуса. В средних школах бег четыре раза по десять метров будет заменен подтягиваниями для мальчиков и подтягиваниями на выносливость для девочек», — пояснил инспектор центральной школы Томаш Затлоукал. По его словам, упражнения для тестирования выбрали специалисты спортивных факультетов. Они устанавливают длительность выполнения упражнений, а также условия материального и кадрового обеспечения.

Инспекция будет собирать данные во вновь созданной системе, в которой учителя смогут сохранять результаты учеников даже позже после окончания опроса, сообщил центральный инспектор. По его словам, таким образом, учителя смогут следить за развитием способностей своих учеников, и на основании этого инспекция сможет регулярно подготавливать для школ подходящие рекомендации по улучшению. По его словам, он не планирует рекомендовать введение третьего часа физкультуры в школах.

«Рекомендация будет скорее такой — развитие физической активности в школе, где для этого есть большое пространство (даже вне уроков физкультуры), но оно не используется», — считает он. Он напомнил, что ранее инспекция разработала методические рекомендации по развитию двигательной активности в начальных классах.

По словам директора VSC Victoria Ленки Коваржовой, исследование должно предоставить не только данные о способностях детей, но и о информацию о том, что полезно для развития детей в физическом воспитании. AŠSK надеется, что данные тестирования также приведут к улучшению государственной поддержки детского спорта.

Источники: ct24.ceskatelevize.cz

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