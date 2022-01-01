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Сегодня ожидаются сильные грозы в некоторых частях Чехии, но не в Чешской Швейцарии

Сегодня ожидаются сильные грозы в некоторых частях Чехии, но не в Чешской Швейцарии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
27 июля
16:06
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В юго-восточной половине Чехии сегодня днем ​​возможны сильные грозы с интенсивными осадками. К сожалению, в Устецком крае, где пожарные уже четвертый день тушат крупный пожар в Чешской Швейцарии, метеорологи гроз сегодня не ожидают. Это следует из текущей информации Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). Для Чехии из-за засухи остается в силе предупреждение об опасности возникновения и распространения пожаров.

Сегодня ожидаются сильные грозы в некоторых частях Чехии, но не в Чешской Швейцарии

По данным метеорологов, сегодня во второй половине дня в Моравии и Силезии, на Высочине, в Пардубицком и Южночешском краях, на юго-востоке Среднечешского края и в южной половине Пльзеньского края могут быть сильные грозы с порывами ветра до 70 километров в час, ливнем и градом. Грозы с более сильными проявлениями будут носить только локальный характер, добавили метеорологи.

Осадки в районе Чешской Швейцарии могут выпасть в пятницу днем ​​и вечером, согласно предыдущему заявлению ČHMÚ. Утром там моросил мелкий дождь, однако в целом осадки не будут значительными, сообщила утром Яна Ехертова из Устецкого филиала Чешского гидрометеорологического института. В то же время она не исключила, что днем ​​в Дечине все же может пройти небольшой дождь.

Пожар в национальном парке Чешская Швейцария тушат более четырехсот пожарных, и к настоящему времени он затронул площадь в 1000 гектаров. Хорошей новостью для пожарных является то, что сегодня в этом районе не ожидается яркого солнца, и будет не так жарко, как в предыдущие дни. По прогнозу, температура в регионе достигнет 20-21 градусов тепла. Ветер будет умеренный северо-западный со скоростью от двух до шести метров в секунду.
 

Источники: ceskenoviny.cz

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