Сегодня ожидаются сильные грозы в некоторых частях Чехии, но не в Чешской Швейцарии

По данным метеорологов, сегодня во второй половине дня в Моравии и Силезии, на Высочине, в Пардубицком и Южночешском краях, на юго-востоке Среднечешского края и в южной половине Пльзеньского края могут быть сильные грозы с порывами ветра до 70 километров в час, ливнем и градом. Грозы с более сильными проявлениями будут носить только локальный характер, добавили метеорологи.
Осадки в районе Чешской Швейцарии могут выпасть в пятницу днем и вечером, согласно предыдущему заявлению ČHMÚ. Утром там моросил мелкий дождь, однако в целом осадки не будут значительными, сообщила утром Яна Ехертова из Устецкого филиала Чешского гидрометеорологического института. В то же время она не исключила, что днем в Дечине все же может пройти небольшой дождь.
Пожар в национальном парке Чешская Швейцария тушат более четырехсот пожарных, и к настоящему времени он затронул площадь в 1000 гектаров. Хорошей новостью для пожарных является то, что сегодня в этом районе не ожидается яркого солнца, и будет не так жарко, как в предыдущие дни. По прогнозу, температура в регионе достигнет 20-21 градусов тепла. Ветер будет умеренный северо-западный со скоростью от двух до шести метров в секунду.
Источники: ceskenoviny.cz
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