Каждый четвертый чех жертвует деньги на благотворительность

В прошлом году чехи пожертвовали на благотворительность более десяти миллиардов крон, что примерно столько же, сколько и в предыдущем. В этом же году объем пожертвований может увеличиться. Причиной в первую очередь является конфликт в Украине, на помощь которой уже до апреля ушло около 3,5 млрд крон, заявила Ассоциация социальной ответственности.

«Уже много лет мы наблюдаем тенденцию, когда чехи жертвуют все больше и больше денег на благотворительность. Вопрос в том, что углубляющийся экономический кризис и инфляция сделают с готовностью помочь. Но я верю, что воля чехов к помощи, которая так уникальна в мире, сохранится и в эти времена», — сказала директор ассоциации Люси Мадлова. Увеличение участия касается в основном группы лиц, которые ежегодно жертвуют от 10 000 до 25 000 крон.

Чехия занимает лидирующие позиции в области благотворительности. В стране примерно каждый четвертый гражданин жертвует деньги на благотворительность, а средняя стоимость пожертвования на человека, исключая взносы компаний, по данным Альянса социального воздействия, составляет около 3900 чешских крон в год и является самым высоким показателем по сравнению с Польшей, Словакией и Венгрией.

Для компаний социальная активность все больше диктуется ожиданиями сознательных клиентов, сотрудников и инвесторов. «Уже 39 процентов чехов готовы на несколько более высокие цены за товары и услуги социально ответственных компаний», — отметила директор Альянса социального воздействия Анна Корзеневска.



Источники: ceskenoviny.cz

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