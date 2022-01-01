Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Каждый четвертый чех жертвует деньги на благотворительность

Каждый четвертый чех жертвует деньги на благотворительность

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
31 июля
10:38
121
В прошлом году чехи пожертвовали на благотворительность более десяти миллиардов крон, что примерно столько же, сколько и в предыдущем. В этом же году объем пожертвований может увеличиться. Причиной в первую очередь является конфликт в Украине, на помощь которой уже до апреля ушло около 3,5 млрд крон, заявила Ассоциация социальной ответственности.

Каждый четвертый чех жертвует деньги на благотворительность

«Уже много лет мы наблюдаем тенденцию, когда чехи жертвуют все больше и больше денег на благотворительность. Вопрос в том, что углубляющийся экономический кризис и инфляция сделают с готовностью помочь. Но я верю, что воля чехов к помощи, которая так уникальна в мире, сохранится и в эти времена», — сказала директор ассоциации Люси Мадлова. Увеличение участия касается в основном группы лиц, которые ежегодно жертвуют от 10 000 до 25 000 крон.

Чехия занимает лидирующие позиции в области благотворительности. В стране примерно каждый четвертый гражданин жертвует деньги на благотворительность, а средняя стоимость пожертвования на человека, исключая взносы компаний, по данным Альянса социального воздействия, составляет около 3900 чешских крон в год и является самым высоким показателем по сравнению с Польшей, Словакией и Венгрией.

Для компаний социальная активность все больше диктуется ожиданиями сознательных клиентов, сотрудников и инвесторов. «Уже 39 процентов чехов готовы на несколько более высокие цены за товары и услуги социально ответственных компаний», — отметила директор Альянса социального воздействия Анна Корзеневска.
 

Источники: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
Assets
01 июня
15:23
1676
Политика
Кризис с беженцами в Чехии: «НКО сейчас заменяют государство, эта система нежизнеспособна», — говорят благотворительные организации
Assets
20 мая
08:55
3639
Культура
Кристина Соловей и Олег Скрипка — благотворительный концерт в Праге
Assets
16 мая
20:03
3661
Культура
ДОБРОГО ВЕЧЕРА, МЫ ИЗ УКРАИНЫ / концерт в поддержку Украины
Assets
03 мая
09:02
1220
Культура
Умерла искусствовед, коллекционер и меценат Меда Младкова
Последние новости:
Assets
31 июля
09:31
170
Общество
Plzeňský Prazdroj полностью прекратил выпуск пива в пластиковых бутылках
Assets
30 июля
17:45
3874
Экономика
Мошенничество на кассах самообслуживания? Новые технологии в чешских магазинах помогут поймать воров
Assets
30 июля
15:54
1040
Общество
Пожарный упал со скалы в Чешской Швейцарии
Assets
30 июля
13:25
2325
Общество
Три чешских семьи рассказали, как они справляются с повышением цен
Assets
29 июля
18:00
2394
Общество
Несмотря на запрет, люди продолжают купаться в фонтане на Праге 10. Предупреждения о качестве воды игнорируют
Assets
29 июля
15:06
1628
Общество
Бесплатные консультации по поиску работы в Чехии для беженцев из Украины
Assets
29 июля
13:11
1600
Общество
Кто виноват в пожаре в Чешской Швейцарии? Полиция ищет свидетелей
Assets
30 июля
11:49
617
Общество
Остановки пражского транспорта озвучит голос бармена Мо из «Симпсонов». Чехи проголосовали за актера дубляжа Вондрачека
Assets
29 июля
12:00
1263
Общество
Тела двух пропавших без вести чехов нашли во французских Альпах
Assets
29 июля
11:00
1231
Общество
В Чешскую Швейцарию на смену итальянским летят шведские самолеты. Для общественности запустили онлайн-трансляцию тушения пожара


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы