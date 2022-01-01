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В Чехии заработает линия психологической помощи для тех, кто пострадал от военных действий

В Чехии заработает линия психологической помощи для тех, кто пострадал от военных действий

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
27 июля
16:59
230
Национальная психологическая ассоциация (НПА) при поддержке партнеров запускает линию психологической помощи для всех, кто пострадал от военных действий и прямо, и косвенно.

В Чехии заработает линия психологической помощи для тех, кто пострадал от военных действий

Команда Национальной психологической ассоциации внедряет пилотный проект по оказанию всесторонней психологической поддержки украинцам при содействии Программы развития ООН и финансовой поддержки Европейского Союза, предоставляемой в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира.

Линия будет работать с 09:00 до 19:00 без выходных, все звонки бесплатны. Для бесплатных звонков с чешских мобильных операторов набирайте номер +420 800 012 058

Команда специалистов предоставляет консультации в формате аудио и видео сессий продолжительностью до 50 минут. Психологи линии – это опытные специалисты, члены ассоциации, прошедшие специальное обучение и работающие по международным стандартам под супервизионной поддержкой и соблюдением этических стандартов. В случае необходимости психологи линии могут направлять обращения к специалистам соответствующих специальностей.



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