Трагедия в здании областного управления в Злине — убита сотрудница

Полиция и экстренные службы выехали утром на вызов в Злинскоге областное управление. Там мужчина застрелил свою бывшую девушку, а затем направил пистолет на себя.

«29-летний мужчина застрелил свою бывшую партнёршу, офисного работника, после чего предпринял неудачную попытку самоубийства», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Женщина скончалась на месте, нападавший находится под стражей полиции в злинской больнице. Ее пресс-секретарь Дана Липовска сообщила, что жизнь нападавшего находится в опасности: «У мужчины тяжелые травмы головы и головного мозга».

Сообщение в полицию поступило примерно в 10:30 утра.

«Все имеющиеся силы и средства были направлены на место сразу после сообщения о происшествии. Полицейские сначала закрыли здание, проверили входы и выходы, а потом обыскали его», — пояснила пресс-секретарь полиции Симона Кишнерова. «На данный момент здание доступно для всех, полностью закрыт только 14-й этаж».

На место происшествия также прибыли две бригады скорой помощи, как подтвердил пресс-секретарь Якуб Омелка. Пресс-секретарь губернатора Соня Личкова сообщила в пресс-релизе:

"При трагических обстоятельствах погибла сотрудница Регионального управления Злинского края. Дело расследует полиция Чехии. Опасности для населения и сотрудников нет», — написала она.



Источник: seznamzpravy.cz

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