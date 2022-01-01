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С 15 августа родители в Чехии могут подать заявление на получение пособия на ребенка

С 15 августа родители в Чехии могут подать заявление на получение пособия на ребенка

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
28 июля
14:00
112
С 15 августа домохозяйства, доход которых не превышает одного миллиона крон брутто в год, смогут подать заявление на получение пособия в размере пяти тысяч крон на ребенка в возрасте до 18 лет. Об этом сообщил в четверг министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). Запрос надо будет направлять в электронном виде — через портал Министерство труда и социальных дел Чешской Республики — или лично в выбранных пунктах CzechPoint.

С 15 августа родители в Чехии могут подать заявление на получение пособия на ребенка

«Возможность подать заявления появится с 15 августа, то есть с понедельника. Но как скоро нужно его подавать зависит от того, как решат сами родители. Поэтому им не обязательно подавать сразу 15 августа», — сказал министр, добавив, что срок подачи заявки истекает в январе следующего года.

Есть два способа подачи заявки. Один из них электронный, через портал министерства. Однако для этого запроса потребуется, чтобы у человека была оформлена identita občana (электронная идентификация гражданина).

Родители также смогут подать заявку на 5000 крон через CzechPoint — с собой нужно иметь удостоверение личности. При этом семьи, которые имели право на детские пособия в июне, получат пособие автоматически, т.е. без заявления.

«Пособие будет выплачено в течение 30 дней с момента подачи заявления», — обещают в министерстве.

 

Кто имеет право на пособие?

Пособие получат лишь некоторые домохозяйства. «Это касается родителей с более низким доходом», — подчеркнул Юречка.

Таким образом, одним из условий является размер дохода семьи, который не должен превышать один миллион крон брутто в год.

Еще одно условие – возраст ребенка. На пособие имеют право родители, чьи дети родились в период со 2 апреля 2004 г. по 31 декабря 2022 г., то есть ребенку не должно быть больше 18 лет к 1 августа. Завители также должны иметь ПМЖ и постоянно проживать в Чехии.

По подсчетам министерства, всего государство выплатит пособия для 1,6 млн детей, а получат его 1,1 млн домохозяйств.
 

Источник: novinky.cz

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