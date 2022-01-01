В Чешскую Швейцарию на смену итальянским летят шведские самолеты. Для общественности запустили онлайн-трансляцию тушения пожара

Два самолета Air Tractor из Швеции, которые заменят итальянские самолеты Canadair при тушении масштабного пожара в Чешской Швейцарии, уже в пути. Их прибытие ожидается около 12:30. Каждый из самолетов может унести 3000 литров воды, как сообщают пожарные в Twitter. К сожалению, самолеты из Италии вынуждены были вернуться, чтобы присоединиться к тушению пожаров на Апеннинском полуострове.

«После необходимых процедур и осмотра они будут немедленно приведены в действие», — сообщили в пожарной части о прибытии шведских самолетов.

Для общественности пожарные запустили онлайн- трансляцию тушения пожаров в Чешской Швейцарии

«Мы находимся на наблюдательной вышке Янов, где установлена передвижная телевизионная станция, она снимает весь процесс и может передавать в штаб информацию, которую мы также будем транслировать для общественности», — сказал Йиржи Студничка из отдела связи Главного управления пожарно-спасательной службы. «Это первая публичная трансляция тушения пожара», — добавил он.

В машине находятся два дрона, которые могут отслеживать ситуацию. Оба устройства оснащены тепловизионной камерой, а одно из них оснащено камерой, способной передавать детали события на очень большое расстояние. Спецтехнику предоставила Карловарская пожарно-спасательная служба, автомобиль является единственным в своем роде в Чехии.

Пожарные решили сделать трансляцию общедоступной, в том числе для того, чтобы отбить у людей охоту ходить в места, где был нанесен урон, чтобы увидеть все своими глазами.

Тушат пожар с утра воскресенья — затронутая бедствием территория составляет 1000 гектаров. На месте находятся почти 500 пожарных, работают они посменно.

Источники: ceskenoviny.cz — 1, ceskenoviny.cz — 2

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