В Чешскую Швейцарию на смену итальянским летят шведские самолеты. Для общественности запустили онлайн-трансляцию тушения пожара

«После необходимых процедур и осмотра они будут немедленно приведены в действие», — сообщили в пожарной части о прибытии шведских самолетов.
Для общественности пожарные запустили онлайн- трансляцию тушения пожаров в Чешской Швейцарии
«Мы находимся на наблюдательной вышке Янов, где установлена передвижная телевизионная станция, она снимает весь процесс и может передавать в штаб информацию, которую мы также будем транслировать для общественности», — сказал Йиржи Студничка из отдела связи Главного управления пожарно-спасательной службы. «Это первая публичная трансляция тушения пожара», — добавил он.
В машине находятся два дрона, которые могут отслеживать ситуацию. Оба устройства оснащены тепловизионной камерой, а одно из них оснащено камерой, способной передавать детали события на очень большое расстояние. Спецтехнику предоставила Карловарская пожарно-спасательная служба, автомобиль является единственным в своем роде в Чехии.
Пожарные решили сделать трансляцию общедоступной, в том числе для того, чтобы отбить у людей охоту ходить в места, где был нанесен урон, чтобы увидеть все своими глазами.
Тушат пожар с утра воскресенья — затронутая бедствием территория составляет 1000 гектаров. На месте находятся почти 500 пожарных, работают они посменно.
Источники: ceskenoviny.cz — 1, ceskenoviny.cz — 2
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день