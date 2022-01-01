Тела двух пропавших без вести чехов нашли во французских Альпах

Полиция Франции нашла тела пары пропавших без вести чехов из Ждяр-над-Сазавой. Об этом вчера сообщил французский телеканал BFM TV. Жандармы обнаружили тела около полудня. Во второй половине дня чешская полиция исключила имена пропавших без вести Марека Папоушека и Павлы Маречковой из списка пропавших без вести.

В среду вечером, как сообщает BFM TV, во французских Альпах следователи обнаружили ледорубы и трекинговые палки, которые, по-видимому, принадлежали пропавшим без вести альпинистам.

«Сегодня утром поиски продолжились, и пара была обнаружена на дне ущелья глубиной около 30 метров на северном склоне Барре-де-Экрен на высоте около 3900 метров. Мы переквалифицировали поиск пропавших без вести в расследование причины смерти», — сказал вчера прокурор Флоран Круи, сообщает BFM TV.

«Мы можем подтвердить, что во Франции произошла смерть двух граждан Чехии. Подробности сообщать не будем, чтобы оградить от внимания родственников погибших», — заявила заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Мариана Вернерова.

Марек Папоушек и Павла Маречкова должны были вернуться в прошлую пятницу, но позже была найдена их машина, а телефоны оказались отключены. Утром Вернерова сообщила, что министерству известно об этом случае и что чешские дипломаты интенсивно сотрудничают с местными спасательными службами.

Просьбой о помощи в поиске пропавших поделились в Facebook знакомые пары и ученики средней школы, где преподавал Папоушек. Люди отвечали в комментариях, что в последний раз пропавшие находились в национальном парке Экрин 19 июля 2022 года. До сегодняшнего дня 45-летний Марек Папоушек и 47-летняя Павла Маречкова числились в чешской базе данных пропавших без вести.

Источники: ceskenoviny.cz

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