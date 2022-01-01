Кто виноват в пожаре в Чешской Швейцарии? Полиция ищет свидетелей

У полицейских есть некоторые зацепки, но нет конкретных показаний, которые прояснили бы, что стало причиной масштабного пожара в Чешской Швейцарии. Они будут искать источники возгорания, но расследование на месте может быть проведено только после того, как пожар будет потушен. Сейчас их интересуют показания людей, которые видели, откуда впервые начал распространяться огонь, о чем сообщил представитель полиции Устецкого края Даниэль Витек.

При расследовании причин пожара, охватившего 1000 гектаров национального парка, полицию будут интересовать очаги возгорания. Однако добраться до места, чтобы провести расследование, пока нельзя. После того как пожар окончательно потушат, туда направят следователей со специально обученными собаками.

Полиции также могла бы помочь информация о том, где вспыхнуло самое интенсивное возгорание изначально. На вопрос, обращались ли к ним уже свидетели, Витек сказал:

«У нас есть некоторые улики, но у нас пока нет конкретных показаний, которые помогли бы нам установить личность человека».

Полиция в районе пожара следит за перекрытыми дорогами и патрулирует районы, откуда были эвакуированы жители. Пока не зафиксировали ни одного случая кражи или мародерства, но один человек пытался снимать тушение пожара с воздуха при помощи дрона. Личность нарушителя уже установлена и ему грозит понести наказание. В то время как пожар тушили с вертолётов, он мог создать опасность в воздушном пространстве.

Источники: ceskenoviny.cz

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