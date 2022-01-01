Три чешских семьи рассказали, как они справляются с повышением цен

Как чехи реагируют на рост цен и что им пришлось поменять? Например, некоторые покупают продукты со скидками, собирают древесину для отопления во время прогулки, а две семьи отказались от отпуска за границей.

«Мы хотели поехать отдыхать за границу, но в итоге по финансовым причинам и графика не получилось», — рассказывает Станислава, которая живет недалеко от Брно с мужем и двумя сыновьями. В начале года она описывала, что в этом году семье придется отказывать себе в «излишествах»: от расходов на отдых до различных перекусов.

Они по-прежнему придерживаются плана, даже если по прошествии нескольких месяцев так и не получилось достичь главной цели — создать финансовую подушку безопасности, которую они истратили во время пандемии. Первоначальный режим экономии превращается в новую норму. «В этом уже нет ничего такого. Не могу сказать, что мы себя сильно ограничиваем, но следим за расходами, это да», — отмечает Станислава.

Другие домохозяйства также рассказывают, что летом им начало казаться, что «временная» экономия становится обычной рутиной. «Меня немного беспокоит, что будет осенью, но мне кажется, что с этим абсолютно ничего нельзя поделать», — говорит пенсионерка Ярмила, которая живет с мужем в Праге 8.

Дана, которая живет одна в Бероунско, описывает, что даже повышение пенсии не сильно поможет ей улучшить свое положение. «Это бессмысленно. Раньше никогда так не делала, но сейчас смотрю, что есть в продаже по акции и соответственно покупаю. Приятного мало, просто такие времена», — утверждает она.

В то же время летом снизились цены на некоторые овощи. По данным Чешского статистического управления, например, помидоры и огурцы в июне продавались дешевле, чем в начале года. Цена за килограмм помидоров в июне упала в среднем на одиннадцать крон по сравнению с январем, а килограмм огурцов продается даже на 17 крон дешевле.

Однако основные продукты питания и мясо продолжали дорожать. Если в январе килограмм муки стоил 15 крон, то в июне — почти 23, подорожание составило более 50 процентов. Килограмм филе куриной грудки стоил в среднем чуть менее 145 крон в январе и 185 крон в июне, что на 27% больше.

По данным Национального банка Чехии, инфляция в июне выросла на 17,2 процента в годовом исчислении. В то же время некоторые аналитики предупреждают, что рост цен продолжит расти до 20 процентов.

Пожилая пара: «Запасаемся дровами»

Супружеская пара пенсионного возраста из Праги 8 ранее рассказывала, что из-за роста цен им пришлось пойти на решительные меры. Весной они прогревали дом всего до 20 градусов вместо 21,5 градуса. Муж и жена включают стиральную машину в основном вечером, чтобы она работала на ночном электричестве.

Бюджет имеют раздельный: Ярмила платит за еду из своей пенсии, которая составляет около 15 000 крон, а ее муж занимается домом.

Летом они уже думают о предстоящем отопительном сезоне. «Сейчас мы дом не отапливаем, но ходим в лес за дровами для нашего второго котла, они нам понадобится. Кто знает, что будет с газом», — говорит Ярмила. Чтобы пилить дрова они решили купить новую цепь на пилу:

«Мы готовимся. Я слышу отовсюду, что люди пытаются где-то добыть дрова. Потребление газа будем сокращать».

При этом Ярмила рада, что ее муж не страдает от недостатка мяса. Тем не менее они выискивают в магазинах в основном продукты по скидкам. «Это вполне реально. Овощи можно найти со скидкой, поэтому я так и делаю», — говорит Ярмила. Кроме того, поскольку пара из Праги помогает ухаживать за другим членом семьи, они не планируют отпуск в этом году. Вероятно, поедут на дачу, которую Ярмила описывает как «спартанские» условия: из удобств всего лишь туалет на улице и кран с проточной водой. «Нам много не надо, это напоминает нам о молодости», — признается пожилая женщина.



Одинокую пожилую женщину врач спросил, может ли она заплатить за лекарство

Дана из Бероунска ранее рассказывала, что хотя у нее относительно высокая пенсия, в этом году около 17 тысяч крон, после оплаты расходов остается всего несколько тысяч. Она самостоятельно покрывает растущие цены на электроэнергию, которая в основном идёт на отопление, а также платежи за воду, интернет и страхование жилья. Поэтому в январе она планировала найти дополнительный заработок, иначе не сможет сводить концы с концами. В апреле ей, к счастью, удалось найти работу, и Дана выразила надежду, что в этом году она, наконец, сможет насладиться отдыхом на море.

«Я была в Италии. Все получилось», — подтвердила она в середине июля, ей удалось накопить на поездку. Притом она — единственная из трех наблюдаемых семей, которые этим летом смогли поехать на отдых за пределы Чешской Республики.

«Ужин на четверых cтоил 700 крон, включая вино и напитки. Мне показалось, что это очень дешево», — пожилая женщина сравнила цены в Чехии и Италии, но тут же добавила, что она не пыталась дотошно пересчитывать цены, так как это портит удовольствие от отдыха.

В Чехии же цены, наоборот, растут. В частности, на лекарства, которое ей приходилось принимать в течение многих лет из-за травмы ноги. Еще в прошлом году Дана заплатила за медпрепарат около 700 крон, но в этом году он уже стоит 1000 крон.

«Врач спросил меня, могу ли я себе это позволить. Я могла бы, наверное, попросить другое, более дешевое и в то же время менее эффективное лекарство. Но мне нравится гулять, лишение прогулок стало бы для меня наказанием», — отказывается пенсионерка от более доступной альтернативы. Однако она понимает, что и отпуск, и хорошие лекарства может себе позволить только в случае, если она будет подрабатывать где-то еще. За двенадцатичасовые смены в приемной она зарабатывает в среднем около десяти тысяч крон в месяц.

«Я надеюсь, что смогу проработать еще какое-то время, чтобы накопить на подушку безопасности. На всякий случай», — говорит Дана.

Детские лагеря подорожали

Семья из четырех человек из Брно взяла дом в ипотеку, а их месячный бюджет составляет от 50 до 55 тысяч крон. Весной они стали серьезнее относиться к своим тратам на питание. Вместо походов в супермаркет они чаще заказывают еду онлайн — говорят, что лучше контролируют итоговую цену, и если она превышает установленный лимит, начинают удалять менее нужные товары из виртуальной корзины. «В физическом магазине вы так не делаете, вы не начинаете возвращать товар на полки», — говорит Станислава.

В качестве еще одного превентивного шага семья начала отслеживать, где самые низкие цены на топливо. Раньше они ездили на одну конкретную заправку.

Даже летом они стараются придерживаться установленных ограничений и при этом все же спланировать детский отдых. В это же время родители столкнулись с повышением цен на лагеря — те подорожали на 1000-1500 крон.

«Лагерь мы подобрали не то чтобы очень дорогой, обычные палатки, детям нравится. О повышении нас предупредили и извинились», — поясняет Станислава, добавляя, что цены выросли из-за продуктов питания и топлива.

Первый лагерь, в который поедут оба ребенка, стоит 4500 крон на одного. Старший сын еще собирается в театральный лагерь, который обойдется почти в 7 тысяч крон.

По словам Станиславы, цены на 14-дневные лагеря еще приемлемые по сравнению со школьными поездками, которые они оплатили в конце года. «Это стоило три с половиной тысячи крон за пять дней, но ничего не поделаешь. У нас есть дети, и мы хотим, чтобы они путешествовали», — говорит мать двоих сыновей.

Источник: seznamzpravy.cz

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