Пожарный упал со скалы в Чешской Швейцарии

Один из пожарных получил серьезные травмы во время тушения пожара в национальном парке Чешская Швейцария. Мужчина упал со скалы, вертолет доставил его в больницу в Усти-над-Лабем.

Опасности для жизни нет, заявил пресс-секретарь службы спасения Прокоп Воленик.

«Я могу подтвердить, что в Грженско сегодня мы доставили одного из наших коллег в травматологический центр в Усти над Лабем после падения со скалы», — сказал Воленик.

Пожарные сообщили в Twitter о ранении одного из пожарных. «Во время тушения пожара пострадал один из профессиональных пожарных, травма произошла в лесу при падении дерева. Пожарного доставили в безопасное место вертолетом воздушно-спасательной службы, после чего он был перевезен в больницу», — рассказали в ведомстве.

Еще двое раненых пожарных были доставлены на автомобиле в больницу в Дечине. По словам Воленика, одного из них ужалили дикие осы и пчелы, другой получил травму ноги средней степени тяжести.

В воскресенье в национальном парке Чешская Швейцария загорелся лес, огонь перекинулся через границу в Саксонию. Согласно спутниковым снимкам, огонь охватил площадь 1060 га. С сегодняшнего дня действует запрет на вход в лес на выбранной территории национального парка, изданный муниципалитетом Дечина.

Источник: novinky.cz

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