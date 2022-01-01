Plzeňský Prazdroj полностью прекратил выпуск пива в пластиковых бутылках

​Чешский завод Plzeňský Prazdroj демонтировал линию розлива пива в пластиковые бутылки. Последние партии пива в пластиковой таре были выпущены в декабре прошлого года и теперь уже не будут поступать в продажу. Таким образом, крупнейший чешский пивоваренный завод теперь разливает всю свою продукцию только в бочки, цистерны, стеклянные бутылки и жестяные банки, сообщил пресс-секретарь завода Зденек Коварж.

«Наша цель — максимальная циркулярность упаковки, то есть ее многократное использование и изготовление новой тары из переработанного материала. А это невозможно с бутылками из ПЭТ. Главное препятствие — внутренняя защитная мембрана, необходимая для сохранения качества пива. Таким образом, материал из пивных ПЭТ можно перерабатывать, но нельзя из него снова сделать пивную тару. Вот почему мы отказались от них», — сказала директор по коммуникациям Павлина Калоусова.

Пльзеньская ПЭТ-линия, единственная в группе Prazdroj, которая работала с 2011 года и стоила в то время около 150 миллионов крон, имела производительность 18 000 бутылок в час.

«Линия была закрыта в конце 2021 года, мы выпустили последнюю бутылку пива Primus 10 декабря. Сейчас линия будет разобрана и поедет за границу. Мы не знаем, как она будет использоваться в дальнейшем. На ее месте в следующем году будет построен автоматическая линия по сортировке стеклянных бутылок, которая станет первой в Чешской Республике», — сказал Петр Кофронь, управляющий пивоваренным заводом в Пльзене.

«Благодаря этому решению мы ежегодно экономим более 1300 тонн пластика», — сказала Калоусова.

По данным пивоварни, потребители поддерживают этот шаг. Примерно две трети из них перешли с ПЭТ-бутылок на стеклянную многоразовую, а треть покупают банки вместо ПЭТ.

В настоящее время «Праздрой» разливает более 70% своего пива в возвратную тару, то есть в стеклянные бутылки и кеги.

В 2021 году крупнейший пивоваренный завод в Чешской Республике продал 11,1 млн гектолитров пива внутри страны и за рубежом, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году. В прошлом году начато строительство нового полностью автоматизированного склада в Пльзене стоимостью 780 миллионов крон, который откроется в конце этого года. В прошлом году Prazdroj инвестировал в производство 1,4 миллиарда крон.

Источник: novinky.cz

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