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Трое туристов пытались попасть к Правчицким воротам, несмотря на запрет

Трое туристов пытались попасть к Правчицким воротам, несмотря на запрет

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Kochy
31 июля
13:42
218
​Полиция очень удивилась, когда в субботу возле Правчицких ворот обнаружили трех туристов. Несмотря катастрофический пожар, который длится уже несколько дней, туристы решили осмотреть достопримечательности в Чешской Швейцарии.

Трое туристов пытались попасть к Правчицким воротам, несмотря на запрет

«Несмотря на наши неоднократные призывы, двое безответственных мужчин и одна женщина вчера рано вечером отправились в Правчицкие ворота, хотя пожар в этой области еще не потушен. Полицейские выгнали их из национального парка и вынесли предупреждение», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Кроме того, охрана национального парка нашла в лесу место, где кто-то развел костер, хотя недалеко бушевал пожар.

«Абсолютно невероятно, на что способна такая группа людей, и это меня огорчает. У меня действительно нет никакого объяснения этому, человеческая глупость поистине бесконечна, а борьба с человеческой глупостью — это уже проигранная битва», — сказал директор администрации национального парка Павел Бенда Чешскому телевидению.

В воскресенье утром вокруг основной территории пожара был густой туман. С наступлением утра здесь начали работу вертолеты и самолеты. Лесной пожар продолжается уже неделю. 

Источник: novinky.cz

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