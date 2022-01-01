Станет легче добраться до пражского аэропорта в ночные часы. Автобусы будут ходить чаще

Пражский интегрированный транспорт сокращает интервалы движения ночных автобусов, а также добавит маршрут от I.P. Pavlova.

Пражский интегрированный транспорт сообщил в своем аккаунте в Твиттере, что изменения вступят в силу в ночь с первого по второе августа. Чаще будет ходить маршрут № 907:

«Автобусы будут отправляться из аэропорта каждые 15 минут. В то же время мы добавим первое ночное отправление маршрута № 905 от I.P. Pavlova в 0:16 в направлении Sídliště Čimice».

В настоящее время до аэропорта можно добраться на автобусах № 119 от станции метро Nádraží Veleslavín, № 100 от Zličín или на поезде Airport Express из главного вокзала, причем у поезда с 1 июня интервалы, наоборот, увеличили с 15 до 30 минут.

Помимо уже упомянутого маршрута 907, вы также можете добраться из аэропорта на ночном автобусе № 910, интервалы движения которого составляют от 20 до 30 минут.

Источник: prazska.drbna.cz

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