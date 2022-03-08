Пожарные рассчитывают в ближайшее время потушить пожар в Чешской Швейцарии

Сегодня в Чешской Швейцарии работают 1028 пожарных со всей страны, на месте находятся пять вертолетов и пять самолетов, а дроны с тепловизором продолжают исследовать местность. Наземная и воздушная техника сосредоточены в критических точках.

«Мы сотрудничаем с управлением национального парка. Нам нужно, чтобы они вырубили некоторые труднодоступные места. Мы также уделяем особое внимание обслуживанию размещенной техники», — сообщили пожарные в Twitter. В понедельник пожарным удалось сократить площадь возгорания с 1060 гектаров до 606, которую они тушат до сих пор.

«Сегодня мы постараемся продолжать в том же темпе», — заявил утром представитель региональной пожарной охраны Милан Рудольф.На месте находится вертолет Black Hawk из Польши, также задействованы три самолета Антонова и два шведских самолета Air Tractor.

Пожарные ожидают, что сегодня продвижение по труднодоступной местности будет медленным. Им приходится прорубать себе путь бензопилами и использовать альпинистское снаряжение. Хотя над местностью летают вертолеты и самолеты, до каждой локации нужно добираться и по суше. Тушение и поиск скрытых очагов возгорания все еще остаются в сфере ответственности пожарных.

Если повезет, то пожар будет локализован уже в течение нескольких дней, после чего жители Мезны, Мезни Лоуки и Грженска смогут вернуться домой.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день