В среду в Чехии будет сильная жара, возрастает риск пожаров

Температура может достигать 34 градусов, из-за чего возрастает и риск возникновения пожаров, как следует из предупреждения, опубликованного сегодня Чешским гидрометеорологическим институтом (ČHMÚ). Предупреждение о пожаре уже распространяется на Устецкий край, где все еще тушат пожар в Чешской Швейцарии, но скоро оно коснется и других регионов.

«На большей части территории Чешской Республики, за исключением высокогорных районов, в среду температура превысит 31 градус по Цельсию», — заявили сотрудники ČHMÚ. На западе и северо-западе Богемии жара может достигать 34 градусов.

«В результате высоких температур и отсутствия осадков возрастет риск возникновения пожаров. Предупреждение будет распространяться на всю Чехию, за исключением южной Чехии, Высокогорья и гор Крконоше», — добавили метеорологи.

Предупреждение действует в среду с 11:00 до 20:00 и касается Праги, Среднечешского и Устицкого краев, большей части Пльзеньского края, северной части Южночешского края и западных частей Либерецкого, Градце-Краловского и Пардубицкого краев. По данным ČHMÚ, люди будт подвержены риску перегрева и обезвоживания, поэтому метеорологи рекомендуют пить больше жидкости, а именно несладкие безалкогольные напитки и воду. Рекомендуется также ограничить физическую активность около полудня, а затем и во второй половине дня, и не оставлять детей или животных под прямыми солнечными лучами и в припаркованных автомобилях.

Нельзя разводить костры на природе, — особенно в лесу, —жечь траву, бросать окурки на землю. Не стоит забывать и об экономном использовании водных ресурсов.



Источник: ceskenoviny.cz

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