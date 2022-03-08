Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Чиновница в Чехии украла 8 миллионов крон и получила условное наказание

Чиновница в Чехии украла 8 миллионов крон и получила условное наказание

Партнер рубрики:
Kochy
02 августа
14:35
391
44-летняя сотрудница отдела бюджета и финансов администрации правительства Чехии Алена Черницка была приговорена Окружным судом Праги 1 к трем годам лишения свободы условно за присвоение почти восьми миллионов крон. Женщина созналась в совершении преступления и заключила с прокурором соглашение о признании вины, которое было принято судом. Деньги женщина потратила на азартные игры.

Чиновница в Чехии украла 8 миллионов крон и получила условное наказание

«Мы считаем, что все условия для утверждения соглашения о признании вины соблюдены», — сказала судья Анежка Пудилова. 

Согласно окончательному вердикту, в период с января 2015 года по март 2021 года женщина выставила сотни фальшивых счетов на суммы в несколько тысяч крон, которые затем представила в Государственную канцелярию для оплаты. Затем она использовала деньги, чтобы погасить свои собственные обязательства. 

Суд также обязал ее возместить ущерб в размере 7 793 744 крон и воздержаться от азартных игр и пари. 

«Наказание мягкое, но нельзя сказать, что оно несоразмерно мягкое», — добавил судья, добавив, что женщина созналась в содеянном. Черницка отказалась от своего права на апелляцию, как и прокурор. Таким образом приговор является окончательным. 

Женщина в офисе работала в отделе бюджета и финансов и занималась мошенническими действиями в то время, когда премьер-министрами были Богуслав Соботка, а затем Андрей Бабиш. Прошлогодняя проверка выявила мошенничество Черницкой. 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
16 июня
09:46
1036
Политика
Заместитель мэра Праги Петр Глубучек подал в отставку из-за обвинений в коррупции
Assets
15 июня
09:56
2561
Общество
Крупный рейд в Праге. Полиция проводит обыски в госучреждениях
Assets
14 июня
11:24
1908
Общество
Чиновница в Чехии украла 8 миллионов крон, полиция предъявила ей обвинение
Assets
18 мая
11:35
3775
Экономика
Чиновники в чешских отделениях службы занятости жалуются: пособия беженцам больше, чем наша зарплата
Последние новости:
Assets
02 августа
19:30
58
Общество
Стало известно, как будет выглядеть канатная дорога из пражского района Подбаба в Богнице
Assets
02 августа
18:56
229
Коронавирус
Ковид в период отпусков. Где он распространяется больше всего и куда брать с собой медицинские маски
Assets
02 августа
17:55
303
Общество
Водитель такого точно не ожидал. В Чехии на проезжающее авто упал безмоторный самолёт
Assets
02 августа
15:23
641
Общество
Полиция Чехии разыскивает сбежавшего заключенного. В поиске задействовали собак и вертолет
Assets
02 августа
13:28
295
Общество
В среду в Чехии будет сильная жара, возрастает риск пожаров
Assets
02 августа
13:05
488
Общество
Менее 6 м2 на человека. Размещение беженцев в Чехии не соответствует жилищным нормам
Assets
02 августа
11:55
272
Общество
Пожарные рассчитывают в ближайшее время потушить пожар в Чешской Швейцарии
Assets
02 августа
10:04
376
Общество
В Праге на одного жителя приходится в два раза больше автомобилей, чем в Вене или Берлине. И они старые.
Assets
02 августа
08:50
1283
Экономика
Украина подождет, правительству надо разобраться с социальными последствиями кризиса, считают чехи
Assets
01 августа
19:44
662
Культура
В природном театре Дивока Шарка покажут оперу Бедржиха Сметаны «Две вдовы»


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы