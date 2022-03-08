Чиновница в Чехии украла 8 миллионов крон и получила условное наказание

«Мы считаем, что все условия для утверждения соглашения о признании вины соблюдены», — сказала судья Анежка Пудилова.
Согласно окончательному вердикту, в период с января 2015 года по март 2021 года женщина выставила сотни фальшивых счетов на суммы в несколько тысяч крон, которые затем представила в Государственную канцелярию для оплаты. Затем она использовала деньги, чтобы погасить свои собственные обязательства.
Суд также обязал ее возместить ущерб в размере 7 793 744 крон и воздержаться от азартных игр и пари.
«Наказание мягкое, но нельзя сказать, что оно несоразмерно мягкое», — добавил судья, добавив, что женщина созналась в содеянном. Черницка отказалась от своего права на апелляцию, как и прокурор. Таким образом приговор является окончательным.
Женщина в офисе работала в отделе бюджета и финансов и занималась мошенническими действиями в то время, когда премьер-министрами были Богуслав Соботка, а затем Андрей Бабиш. Прошлогодняя проверка выявила мошенничество Черницкой.
Источник: novinky.cz
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