Полиция Чехии разыскивает сбежавшего заключенного. В поиске задействовали собак и вертолет

В два часа ночи полицию поступил звонок с сообщением, что тридцатилетний Ян Сивак самовольно покинул неохраняемое рабочее место в Рудна-у-Праги.
«В последний раз его видели там в 1:15 ночи», — пишет сайт полиции и уведомляет, что преступника еще не нашли. Мужчина был осужден за преступление против собственности — имеет худощавое телосложение, рост около 173-178 сантиметров. У него карие глаза, черные волосы, в последний раз его видели в черном комбинезоне, серой футболке и черных рабочих ботинках.
«Бросается в глаза татуировка на левой стороне шеи заключенного сзади. Если вы увидите мужчину или знаете, где он остановился или может остановиться, свяжитесь с нами по телефону 158», — просит полиция.
Источники: prazska.drbna.cz
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