Водитель такого точно не ожидал. В Чехии на проезжающее авто упал безмоторный самолёт

02 августа
17:55
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Безмоторный самолет (планёр) разбился на дороге между Осеком и Рокичанами ранним вечером во вторник. Он упал на машину, находившуюся на дороге. На месте пострадал один человек, медики оказали ему помощь на месте.
Шоссе 232 было полностью перекрыто примерно на 2-4 часа, пока проводилось расследование аварии. На место происшествия выехал сотрудник Института профессионального расследования авиационных происшествий.
Источник: novinky.cz
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