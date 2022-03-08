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Водитель такого точно не ожидал. В Чехии на проезжающее авто упал безмоторный самолёт

Водитель такого точно не ожидал. В Чехии на проезжающее авто упал безмоторный самолёт

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anastasiia-kn
02 августа
17:55
303
Безмоторный самолет (планёр) разбился на дороге между Осеком и Рокичанами ранним вечером во вторник. Он упал на машину, находившуюся на дороге. На месте пострадал один человек, медики оказали ему помощь на месте.

Водитель такого точно не ожидал. В Чехии на проезжающее авто упал безмоторный самолёт

Шоссе 232 было полностью перекрыто примерно на 2-4 часа, пока проводилось расследование аварии. На место происшествия выехал сотрудник Института профессионального расследования авиационных происшествий.


 

Источник: novinky.cz


 

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