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В Чехии увеличивается количество аварий на электросамокатах. Люди не носят шлемы и ездят в нетрезвом виде.

В Чехии увеличивается количество аварий на электросамокатах. Люди не носят шлемы и ездят в нетрезвом виде.

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Kochy
03 августа
09:04
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В этом году врачи чаще сталкиваются с травмами, полученными при езде на электросамокатах, свидетельствуют данные служб экстренной помощи и больниц в нескольких регионах Чехии. Парамедики часто имеют дело с травмами головы, потому что люди в большинстве случаев не носят шлем при вождении на высокой скорости. По словам спасателей, часто они ездят пьяными.

В Чехии увеличивается количество аварий на электросамокатах. Люди не носят шлемы и ездят в нетрезвом виде.

Чаще всего несчастные случаи происходят вечером в пятницу и субботу, когда пострадавшие часто находятся в состоянии алкогольного опьянения. 

«Почти 90% из них не имеют шлема. Из-за этого мы чаще всего имеем дело с черепно-мозговыми травмами, сотрясениями мозга, иногда даже с бессознательными состояниями, судорогами. Поскольку это участники дорожного движения, мы всегда осуществляем выезды в сотрудничестве с городской полицией или полицией Чешской Республики», — объясняет Люция Микискова, пресс-секретарь Спасательной медицинской службы Оломоуцкого края. Большее количество травм было подтверждено компьютерной томографией и врачами отделения неотложной помощи местной университетской больницы. 

Помимо травм головы, парамедики часто реагируют на травмы верхних и нижних конечностей после падения на самокате. «Чаще всего мы лечим травмы верхней половины тела — головы, плечевого пояса или, возможно, запястья. В амбулаторном отделении 1-й хирургической клиники VFN мы часто регистрируем случаи, когда значительную роль в падении сыграл алкоголь», — рассказала пресс-секретарь Главного университетского госпиталя в Праге Мари Гержманкова. 

По ее словам, количество травм, вызванных электросамокатами, растет. Помимо падений с самокатов случаются и столкновения с пешеходами или другими транспортными средствами. 

Об увеличении примерно на 40% случаев травм, вызванных ездой на электросамокатах, по сравнению с прошлым годом сообщают и спасатели из Южночешского края.  

К езде на электроскутере применяются те же правила, что и к езде на велосипеде. Поэтому только люди моложе восемнадцати лет обязаны носить шлем. Тем не менее медицинские работники рекомендуют носить его в любом возрасте, в том числе из-за скорости, с которой движутся машины. 

«Многие люди не осознают, что из-за веса и развиваемой скорости электронного самоката кинетическая энергия при столкновении влияет на способ падения, а значит, и на механизм травмы. Проще говоря, электрический самокат ведет себя по-разному при падении из-за своего веса и скорости», — объясняет Зузана Файтлова, представитель спасателей Южночешского края. 

Люди также не должны ездить на электронных скутерах по тротуару, а только по дороге или велосипедным дорожкам. 

Источник: ceskatelevize.cz



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