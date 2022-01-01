Украинские беженцы стоят в очередях несколько дней у бюро по трудоустройству

Перед некоторыми бюро по трудоустройству выстраиваются длинные очереди из беженцев. В некоторых регионах Чехии заявки на гуманитарную помощь украинцы ждут несколько дней, дольше всего — в Праге. На сегодняшний день чиновники выплатили более 1 млн пособий на общую сумму, превышающую 5 миллиардов крон.

Каждый беженец имеет право на пять тысяч крон в месяц в Чехии. Первую выплату он получает автоматически после выдачи визы временной защиты. Затем он может запросить такую же сумму еще пять раз.

Затем чиновники проверяют, действительно ли заявитель нуждается в поддержке. Они также могут пригласить его лично прийти в отделение, если у них есть сомнения относительно того, находится ли беженец в Чехии. В бюро по трудоустройству он должен прийти в течение восьми дней. Именно поэтому перед некоторыми офисами образуются очереди.

«Бюро труда уже давно предупреждает, что иностранцы, находящиеся под временной защитой, имеют возможность обрабатывать все заявления в электронном виде, и они получают эту информацию сразу после прибытия в Чешскую Республику», — сказала пресс-секретарь Управления занятости Катержина Беранкова.

«Я подал заявку в электронном виде 1 июля. Через десять дней мне пришло сообщение, что я должна прийти и принести какие-то документы», — описывает свою ситуацию украинка Ирина Смолякова.

«Я приехал 20 июля, отстоял очередь. Они проверили мой банковский счет и другие данные и сказали, что все в порядке. Месяц уже прошел, у меня двое детей, а денег нет», — жалуется Смолякова.

«Мы были здесь один раз, два… это четвертый раз, когда мы были здесь. У меня уже нет сил, я ничего не хочу, я бы хотела домой, но мне некуда возвращаться», — говорит другая украинка Инна.

Поэтому некоторые беженцы решили покинуть Прагу и оформить документы в Кладно, где у них больше шансов получить пособия раньше. У чиновников есть месяц на рассмотрение заявления, по истечении которого многие люди приходят в отделы лично.

Источник: ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день