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Тушение пожара в Чешской Швейцарии обойдется Чехии в сотни миллионов крон

Тушение пожара в Чешской Швейцарии обойдется Чехии в сотни миллионов крон

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
03 августа
11:05
203
Пока невозможно точно рассчитать все затраты, но развертывание сил и средств пожарных подразделений, прибывших к месту вызова, обходятся в сумму до 20 миллионов крон в день. Об этом сообщил сегодня генеральный директор пожарно-спасательной службы Чехии Владимир Влчек. Пожар вспыхнул 24 июля — постепенно огонь охватил площадь более 1000 гектаров. В последние дни были задействованы тысячи профессиональных и добровольных пожарных и сотни единиц пожарной техники.

Тушение пожара в Чешской Швейцарии обойдется Чехии в сотни миллионов крон

«На данный момент мы не можем подсчитать общие затраты. Однако, если количество единиц просто умножить на стандартную цену, то эксплуатационные расходы — будь то для добровольцев или профессиональных пожарных — составляют как минимум от 15 до 20 миллионов крон в сутки», — сообщил Владимир Влчек. — «Однако это не включает всю логистику и прочее. Общая стоимость составит сотни миллионов крон», — добавил он.

Несколько пожарных получили ранения, а некоторые даже попали в больницу. Например, один пожарный серьезно пострадал, упав со скалы.

Спустя девять дней после того, как впервые вспыхнул пожар, в понедельник, 1 августа, пожарные объявили, что им удалось взять ситуацию в Чешской Швейцарии под контроль. Площадь пожара постепенно сократили с 1060 до 513 гектаров. Однако в ближайшие дни тушение пожара может снова осложниться повышением температуры и усилением ветра.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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