Небывалое количество комаров в Чехии из-за продолжительной жары

Чешский гидрометеорологический институт сообщает об очень высокой активности комаров. Причины – нынешние высокие температуры и влажность.

«В основном страдают от высокой активности комаров Южная и центральная Богемия и южная Моравия», — сказала пресс-секретарь Чешского гидрометеорологического института Моника Грубалова.

Институт гидрометеорологии поясняет на своем сайте, что в результате изменения климата некоторые теплолюбивые виды комаров перемещаются из южных регионов дальше на север.

Дальнейшее повышение средней температуры в Чешской Республике может способствовать появлению чуждых для территории страны видов, что влияет на местный спектр передаваемых комарами болезней. Речь идет не только о летних месяцах. Например, повышение средней температуры весной может привести к более раннему началу «комариного сезона».

«С другой стороны, слишком высокие летние температуры могут, наоборот, увеличить смертность особей некоторых видов комаров», — сообщает ČHMÚ. По мнению специалистов, температура также ускоряет скорость размножения комаров. При более низких весенних температурах развитие личинок занимает несколько недель, но, например, после летних паводков — всего около недели. Идеальный температурный диапазон для них 15-28°C, а максимумом считается 30-40°C.



Источник: seznamzpravy.cz

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