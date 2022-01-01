Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Небывалое количество комаров в Чехии из-за продолжительной жары

Небывалое количество комаров в Чехии из-за продолжительной жары

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
03 августа
12:25
336
Чешский гидрометеорологический институт сообщает об очень высокой активности комаров. Причины – нынешние высокие температуры и влажность.

Небывалое количество комаров в Чехии из-за продолжительной жары

«В основном страдают от высокой активности комаров Южная и центральная Богемия и южная Моравия», — сказала пресс-секретарь Чешского гидрометеорологического института Моника Грубалова. 

Институт гидрометеорологии поясняет на своем сайте, что в результате изменения климата некоторые теплолюбивые виды комаров перемещаются из южных регионов дальше на север.

Дальнейшее повышение средней температуры в Чешской Республике может способствовать появлению чуждых для территории страны видов, что влияет на местный спектр передаваемых комарами болезней. Речь идет не только о летних месяцах. Например, повышение средней температуры весной может привести к более раннему началу «комариного сезона». 

«С другой стороны, слишком высокие летние температуры могут, наоборот, увеличить смертность особей некоторых видов комаров», — сообщает ČHMÚ. По мнению специалистов, температура также ускоряет скорость размножения комаров. При более низких весенних температурах развитие личинок занимает несколько недель, но, например, после летних паводков — всего около недели. Идеальный температурный диапазон для них 15-28°C, а максимумом считается  30-40°C.
 

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
Assets
25 сентября
14:15
2386
Культура
Юбилей Ондржея Секоры: кем был «отец» муравья Ферды
Assets
19 июня
12:26
4202
Общество
В Чехии обнаружили комаров с вирусом лихорадки Западного Нила
Assets
05 февраля
13:20
3866
Общество
В Чехии будут продавать протеиновые батончики с насекомыми
Assets
28 июля
15:05
16585
Общество
В Чехию возвращается нашествие клопов
Последние новости:
Assets
03 августа
17:13
82
Общество
ВИДЕО: Провокатор довел чешского полицейского настолько, что тот его избил
Assets
03 августа
15:04
191
Коронавирус
В Чехии стало снижаться количество случаев заражения коронавирусом
Assets
03 августа
14:05
799
Общество
Трагедия в Чехии: в доме нашли мертвыми двух взрослых и двоих детей
Assets
03 августа
13:13
212
Общество
В оперативном штабе, который координирует тушение пожара в Чешской Швейцарии, обнаружен ковид
Assets
03 августа
11:27
378
Общество
В Чехии на пешеходном переходе водитель сбил 10-летнего мальчика. Полиция ищет свидетелей
Assets
03 августа
11:05
203
Общество
Тушение пожара в Чешской Швейцарии обойдется Чехии в сотни миллионов крон
Assets
03 августа
10:52
902
Общество
Украинские беженцы стоят в очередях несколько дней у бюро по трудоустройству
Assets
03 августа
09:04
288
Общество
В Чехии увеличивается количество аварий на электросамокатах. Люди не носят шлемы и ездят в нетрезвом виде.
Assets
02 августа
19:30
644
Общество
Стало известно, как будет выглядеть канатная дорога из пражского района Подбаба в Богнице
Assets
02 августа
18:56
1459
Коронавирус
Ковид в период отпусков. Где он распространяется больше всего и куда брать с собой медицинские маски


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы