В оперативном штабе, который координирует тушение пожара в Чешской Швейцарии, обнаружен ковид

03 августа
13:13
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Члены штаба теперь должны регулярно проверяться на ковид, а некоторых сотрудников пришлось сменить. Об этом во вторник сообщил представитель Устецкого регионального пожарного управления Лукаш Марван.
«Мы можем подтвердить, что в штабе был обнаружен ковид. Уже были приняты необходимые меры», — сказал Марван.
По его словам, пожарные подразделения не вступали в контакт с сотрудниками штаба, поскольку пожарные все еще находятся в полевых условиях и для связи с командованием используют рации. Информации о том, что заразился кто-то пожарных, не поступало.
Источник: novinky.cz
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