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Трагедия в Чехии: в доме нашли мертвыми двух взрослых и двоих детей

Трагедия в Чехии: в доме нашли мертвыми двух взрослых и двоих детей

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Kochy
03 августа
14:05
799
Четверо мертвых, в том числе двое детей, были обнаружены полицией в среду в Рожнов-под-Радгоштем (Всетинский район Чехии). По данным полиции, ситуация находится под контролем, опасности для окружающих нет.

Трагедия в Чехии: в доме нашли мертвыми двух взрослых и двоих детей

О трагедии сообщили в полиции, заявив, что расследуют насильственное преступление. Там добавили, что это было недавнее событие, которое произошло в семейном доме. 

«Двое взрослых и двое маленьких детей погибли. В настоящее время мы находимся на месте преступления и одновременно выясняем мотивы преступника. Мы держим ситуацию под контролем», — заявили в полиции. Погибли мужчина и женщина, вероятно, члены одной семьи. 

«Некоторое время назад на место происшествия прибыла полиция и начала собирать информацию. Как только мы узнаем больше, мы опубликуем подробности», — сказала пресс-секретарь полиции Симона Кишнерова. 

Это не первое массовое убийство во Всетинском районе в этом году. В селе Лучка в конце апреля, по данным полиции, 31-летний мужчина убил в семейном доме свою жену, которая была на год старше, и троих малолетних детей в возрасте до пяти лет. Затем он нанес себе ножевые ранения, а потом совершил взрыв в доме. В июне мужчине предъявили обвинение в убийстве, он находится в тюрьме.

 Источник: novinky.cz



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