Трагедия в Чехии: в доме нашли мертвыми двух взрослых и двоих детей

Четверо мертвых, в том числе двое детей, были обнаружены полицией в среду в Рожнов-под-Радгоштем (Всетинский район Чехии). По данным полиции, ситуация находится под контролем, опасности для окружающих нет.

О трагедии сообщили в полиции, заявив, что расследуют насильственное преступление. Там добавили, что это было недавнее событие, которое произошло в семейном доме.

«Двое взрослых и двое маленьких детей погибли. В настоящее время мы находимся на месте преступления и одновременно выясняем мотивы преступника. Мы держим ситуацию под контролем», — заявили в полиции. Погибли мужчина и женщина, вероятно, члены одной семьи.

«Некоторое время назад на место происшествия прибыла полиция и начала собирать информацию. Как только мы узнаем больше, мы опубликуем подробности», — сказала пресс-секретарь полиции Симона Кишнерова.

Это не первое массовое убийство во Всетинском районе в этом году. В селе Лучка в конце апреля, по данным полиции, 31-летний мужчина убил в семейном доме свою жену, которая была на год старше, и троих малолетних детей в возрасте до пяти лет. Затем он нанес себе ножевые ранения, а потом совершил взрыв в доме. В июне мужчине предъявили обвинение в убийстве, он находится в тюрьме.

Источник: novinky.cz