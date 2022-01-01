«Я никогда не видел большего пожара, чем пожар в Чешской Швейцарии», — говорит военный лётчик из Праги

Лётчик военного вертолета, помогавший тушить пожар, рассказал о том, каково это: о волне жара, который поднимается от пожара, огромной моральной и физической нагрузке. «Нужно быть предельно внимательным, чтобы не задеть что-нибудь вертолётом», — двум военным экипажам приходится взлетать над горящим лесом примерно по сто раз в день.

На борьбу с огнем армия направила два экипажа на вертолётах W-3A Sokol. Военные лётчики сбросили на горящий лес около 160 000 литров, заявили в среду днем ​​военные.

«Это морально и физически сложно. Нужно быть предельно внимательным, чтобы не задеть что-нибудь вертолётом, попасть в нужное место струей воды и при этом не помешать пожарным на земле. К тому же от огня поднимается огромный жар, везде дым. Я никогда в жизни не видел большего пожара», — описал ситуацию в Грженске летный инструктор и летчик 243-й вертолетной эскадрильи — Антонин Петру.

Ежедневно лётчики проводят в воздухе по пять часов, в воскресенье армия отправила первый вертолёт, а в понедельник к ней присоединился второй. По данным армии, в состав группы входят пилот, второй пилот, бортинженер и профессиональный военный пожарный, который координирует работу с руководителем штаба на земле. Оба экипажа совершают в общей сложности около 100 сбросов воды в день, каждый полёт занимает от двух до пяти минут. По словам второго пилота, майора Михала Янечека, близость к Эльбе является большим преимуществом.

«Благодаря этому мы можем выполнять от 10 до 12 сбросов в час, в то время как ежедневно проводим около пяти часов в воздухе», — отметил Янечек.

Самое важное в их работе — точность

Они подлетают к зоне пожара, бортинженер выглядывает из двери вертолета и выбирает идеальную позицию, куда стоит направиться пилоту. По словам военных, труднодоступная и пересеченная местность усложняет тушение пожара. Они считают военную ситуацию в Дечине критической, даже судя по количеству привлеченных пожарных машин.

«Обычно гражданским пожарным мы не помогаем с тушением пожара, в этом нет необходимости. Если нам звонят, то речь идет о явно кризисной ситуации. Вчера (в понедельник) сюда прилетало пять единиц авиационной техники, а значит, все очень плохо», — описал Янечек. Он добавил, что тоже служит в санитарной авиации и относится к полученным травмам как к работе. «Это нечто совсем другое. Как обыватель, я могу сказать, что я никогда не видел ничего подобного», — сказал он.

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день