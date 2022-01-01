ВИДЕО: Провокатор довел чешского полицейского настолько, что тот его избил

На видео запечатлено, как мужчина что-то кричит, а затем звонит в полицейский участок, откуда энергичным шагом выходит полицейский, толкает мужчину и сбивает его с ног. Но на этом полицейский не останавливается и еще несколько раз наносит ему удар кулаком.
«Контролирующие органы подробно изучат правомерность действий сотрудника полиции, но в то же время оценят, что им предшествовало и что не попало на видео», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.
Пострадавшего доставили в психиатрическую больницу. По информации от полиции, мужчина является шесть раз судимым рецидивистом.
«Он был агрессивен, угрожал патрулю, что расстреляет их всех, и при этом не реагировал ни на какие призывы полиции», — пояснила пресс-секретарь. По словам Сиржиштевой, в отношении запечатленного на видео полицейского уже возбуждено дисциплинарное производство, а после процедуры нападавший был доставлен в психиатрическую больницу в Богницах.
Источник: prazska.drbna.cz
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