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ВИДЕО: Провокатор довел чешского полицейского настолько, что тот его избил

ВИДЕО: Провокатор довел чешского полицейского настолько, что тот его избил

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
03 августа
17:13
82
По интернету гуляет видеозапись инцидента, на котором сотрудник полиции нападал на мужчину — тот с криками пытался попасть в полицейский участок. Конфликт произошел в субботу, 30 июля, в полицейском участке в Горни-Почернице. В отношении сотрудника полиции было возбуждено дисциплинарное производство, а действия полицейского расследует Генеральная инспекция сил правопорядка (GIBS).

ВИДЕО: Провокатор довел чешского полицейского настолько, что тот его избил

На видео запечатлено, как мужчина что-то кричит, а затем звонит в полицейский участок, откуда энергичным шагом выходит полицейский, толкает мужчину и сбивает его с ног. Но на этом полицейский не останавливается и еще несколько раз наносит ему удар кулаком. 

«Контролирующие органы подробно изучат правомерность действий сотрудника полиции, но в то же время оценят, что им предшествовало и что не попало на видео», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.

Пострадавшего доставили в психиатрическую больницу. По информации от полиции, мужчина является шесть раз судимым рецидивистом. 

«Он был агрессивен, угрожал патрулю, что расстреляет их всех, и при этом не реагировал ни на какие призывы полиции», — пояснила пресс-секретарь. По словам Сиржиштевой, в отношении запечатленного на видео полицейского уже возбуждено дисциплинарное производство, а после процедуры нападавший был доставлен в психиатрическую больницу в Богницах.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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