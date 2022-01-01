Очередная афера с использованием одного электронного письма. Компания из Оломоуца потеряла миллион.

Компания из Оломоуца потеряла миллион крон, поверив мошенническому электронному письму, содержащему информацию о предполагаемом изменении номера банковского счета делового партнера. Затем компания отправила деньги за границу по счетам в соответствии с инструкциями, но позже пришли напоминания о долге от реального поставщика. Похожий случай произошел и в Пршерове в конце июля.

Пресс-секретарь полиции Петра Ванхарова проинформировала об этом деле в среду.

«В апреле этого года оломоуцкая компания получила электронное письмо от имени своего иностранного поставщика об изменении номера банковского счета, на который должны быть переведены платежи. Поэтому компания приняла необходимые меры и постепенно отправила платежи на общую сумму более миллиона крон на указанный счет», — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, о мошенничестве компания узнала только в конце июля, когда получила напоминания от поставщика о долге и необходимости оплатить счета. Затем пострадавшая компания обратилась в полицию.

Аналогичным образом в конце июля компания Пршерова потеряла сотни тысяч крон. Ее руководство поверило электронному письму, которое компания должна была отправить из Германии, в котором она сообщила о смене банковского счета. Они оплатили ему счет из Пршерова на 17 000 евро и вскоре поняли, что стали жертвой мошенника.

Полиция расследует оба случая как мошенничество. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

«Особенно предостерегаем компании уделять должное внимание коммуникации по электронной почте между поставщиками и клиентом. Мы рекомендуем всегда проверять необходимую информацию, полученную таким образом, связанную не только со сменой номера счета, но и по телефону. Хотя подобные случаи случаются не часто, причиненный ущерб составляет большие суммы», — добавила Ванхарова.

Источник: novinky.cz