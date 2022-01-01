Инспекторы проверяют продукты животного происхождения на чешских рынках

Проверки Государственной ветеринарной службой будут проходить в течение всего лета из-за повышенных рисков, связанных с теплыми месяцами. С начала года до конца мая инспекторы уже проверили товар у более 120 продавцов — в одном из пяти случаев они выявили проблемы. Наиболее распространенными были нарушения принципов производства и гигиенические правила, такие как несоблюдение температуры хранения или недостаточная защита продукции от внешнего загрязнения. Обнаружили также ошибки в маркировке пищевых продуктов, неправильное обращение с продуктами или неясное происхождение товаров.

В прошлом году ситуация оказалась аналогичной в результате проверок за первые пять месяцев года — одни и те же ошибки были обнаружены в 22 из 116 случаев. Неправильная температура при хранении и продаже может нанести вред здоровью потребителей, поэтому регулярный контроль продавцов на фермерских рынках призван обеспечить предложение здоровых и качественных продуктов животного происхождения и защиту клиентов от недобросовестной деловой практики.

На всех продавцов распространяются десять правил, которые опубликованы на сайте Государственной ветеринарной службы.

Источник: spotrebitele.dtest.cz

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