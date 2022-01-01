В чешских начальных школах уменьшилось количество детей, которые занимаются плаванием. Виноваты предыдущие ковидные ограничения

В начальных школах участие в курсах по плаванию значительно сократилось за последние два учебных года. Если в сентябре 2019 года плаванием занимались около 46 процентов первоклассников, в 2020 – 36 процентов, то в прошлом году и вовсе только 13 процентов.

Количество школьников на курсах уменьшилось по сравнению с прошлым годом примерно с 200 000 до 71 706 человек, что следует из статистики Минобразования. Интерес к курсам плавания, по-видимому, снизился в результате вспышки эпидемии covid-19, из-за которой, в том числе, бассейны были закрыты на несколько месяцев или их можно было посещать только при соблюдении строгих противоэпидемических мер.

В начале прошлого учебного года для того, чтобы посещать бассейн нужно было получить отрицательный результат теста на ковид-19 или подтверждение вакцинации против заболевания или предъявить доказательство того, что школьник переболел.

В середине сентября правительство утвердило исключение для курсов плавания в начальной школе. Дети из одной школы могли плавать вместе даже без тестов, но встречаться с учениками из других школ в бассейне им не разрешалось. Плавательным школам и владельцам бассейнов пришлось приспосабливать к этому расписание бассейнов и раздевалок.

В сентябре 2020 года на курсах плавания числилось 200 428 детей, в прошлом году — 71 706 человек.

Дети из 1-5 классов должны посетить не менее 40 часов уроков плавания, а директора отдельных школ решают, как включить недостающие зантия в расписания. В исключительных случаях, например, когда бассейн недоступен, начальная школа может перевести плавание в старшие классы или исключить его из учебной программы.

До 2017 года уроки плавания были добровольными, но, по данным Чешской школьной инспекции, в них по-прежнему участвовало примерно 95 процентов начальных школ. Введение обязательного плавания долгое время откладывалось в основном из-за его финансирования. Зарплата инструкторов и аренда бассейна ранее оплачивались из государственных бюджетов, но за транспорт все равно доплачивали родители. После введения обязательного школьного плавания транспорт стал оплачиваться из финансирования Министерства. Расходы на содержание плавательного бассейна покрываются школами за счет эксплуатационного взноса их учредителей.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день