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Бежали от войны и сразу приступили к работе. Украинцы в Чехии готовят традиционные блюда для Manifesta Market.

Бежали от войны и сразу приступили к работе. Украинцы в Чехии готовят традиционные блюда для Manifesta Market.

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Kochy
04 августа
13:19
357
26-летняя Анна восемь лет назад приехала учиться в Прагу и решила остаться здесь. Из-за войны в Украине она привезла сюда и свою семью, которую тут же вовлекла в рабочий процесс.

Бежали от войны и сразу приступили к работе. Украинцы в Чехии готовят традиционные блюда для Manifesta Market.

Когда в Украине началась война, Анна с ужасом наблюдала за тем, что происходит в ее родной стране. Поскольку ее семья все еще жила там, она решила убедить родных приехать к ней.

Доставить сюда маму и младшую сестру было не такой уж проблемой, а вот бабушка пряталась от бомб в родном Харькове.

«Когда ночью падали бомбы, бабушка пряталась в ванне», — рассказала Анна, добавив, что бабушка не хотела идти в убежище — боялась.

Она провела в ванной комнате пять дней. Женщина не знала, как попасть в Чехию, но в итоге благодаря сыну ей это удалось.

Анна стала думать о том, как трудоустроить женщин. В социальной сети она нашла предложение от пражского Manifesta Market, который решил предоставить украинцам на полгода бесплатное место и маркетинговую помощь для приготовления блюд украинской кухни в рамках проекта Barva.

«Я была рада этой возможности. Все члены нашей семьи могли бы начать работать вместе и не думать обо всем, что происходит дома», — говорит женщина, добавляя, что прекрасно знает, как сложно приехать в чужую страну, не зная языка и не имея работы.

Вся семья Анны работает в Barva, здесь трудятся и другие украинки, спасающиеся от войны. Бабушка покупает и готовит еду, она же следит за качеством еды.

«Готовим традиционные блюда, вареники, сырники. Также мы готовим еще одно новое блюдо, которое будет меняться каждый месяц», — с гордостью говорит она, добавляя, что чехи любят украинскую кухню.

Для украинцев, приезжающих в Чехию, есть много других вещей, к которым они должны привыкнуть. Например, Анна хвалит систему общественного транспорта, которая в отличие от украинской очень развита. Но она скучает по морю.

Сначала ее разочаровал тот факт, что чехи прилюдно сморкаются. «Сначала я удивился, что вы это делаете, украинцы так не делают. Но я тоже сморкаюсь, а мама до сих пор в шоке», — смеется Анна.

Украинка Мария, напротив, борется с похожими словами, которых в чешском и украинском языках хоть отбавляй. «Я не могу привыкнуть к тому, что для вас čerstvý  — свежий, это очень хорошо, а для нас наоборот», — с улыбкой говорит Мария.

То же самое говорит и Лариса, которая считает, что чехи более расслаблены, чем украинцы, меньше торопятся.

Все женщины согласны с тем, что чехи дружелюбные и милые люди, ценят их за то, что они милые, и хотят им помочь.

Источник: novinky.cz

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