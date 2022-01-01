Каждый пятый чех переживал на себе домашнее насилие

Одному из четырёх видов домашнего насилия — будь то физическое, сексуальное психологическое или экономическое, — подвергался в среднем один из пяти жителей Чехии. Такой вывод следует из опроса инициативы Pod Svíčnem и агентства Ipsos. Жертвами стали почти каждая третья респондентка и каждый девятый респондент-мужчина.

Личный опыт столкновения с домашним насилием подтвердили 30% женщин и 12% мужчин. «Две трети случаев связаны с супругами или партнёрами, и более 17 процентов жертв рассказали, что подвергались жестокому обращению в детстве или подростковом возрасте», — резюмировала соавтор инициативы депутат Барбора Урбанова (STAN). По ее словам, полученные данные подтверждают, что фактов насилия гораздо больше, чем обращений в полицию.

«Часто, как нам рассказывали сами жертвы, люди обращаются с травмой только постфактум, то есть когда они уже вырвались из патологических отношений со своим партнером или родителем», — добавила Микаэла Студена, соучредитель инициативы.

По данным опроса, семь из десяти жертв домашнего насилия рассказывали кому-нибудь о своих проблемах. Чаще всего сообщали кому-то из семьи, это 47% случаев. Меньше всего обращаются за помощью по телефону доверия. Примерно каждый пятый обращался в полицию, столько же обращались за профессиональной психологической или психиатрической помощью. Жертвы-мужчины чаще всего эти вопросы ни с кем не обсуждали.

В интернет-опросе в конце июля — начале августа приняли участие 1050 респондентов старше 18 лет.

Исследователи ранее подсчитали, что Чехия ежегодно теряет десятки миллиардов крон из-за насилия в семье. Причина, в том числе, в более высоких расходах на больницы, деятельность полиции, юристов и т.д. Некоторые эксперты критикуют, что система помощи жертвам домашнего насилия и насилия между партнерами слишком разрознена, а отдельные службы не имеют между собой связи.

По их словам, дела часто обесцениваются, а серьезными считаются только акты физического насилия. Избежать насилия также сложнее из-за отсутствия жилья, куда могли бы переселиться жертвы. В чешской правовой системе отсутствует даже само чёткое определение домашнего насилия.

Источник: ceskenoviny.cz

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