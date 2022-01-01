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Метеорологи предупредили о сильных грозах 5 августа

Метеорологи предупредили о сильных грозах 5 августа

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Kochy
04 августа
16:52
294
Метеорологи предупреждают, что грозы приближаются к Чехии. Они будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого будут достигать 70 км/ч, и сильными дождями, при которых должно выпасть до 40 мм осадков.

Метеорологи предупредили о сильных грозах 5 августа

Предупреждение Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) о грозах действует для Праги, Среднечешского края, Южночешского края, Пльзеньского края, Карловарского края, Устицкого края и Либерецкого края с 14:00 пятницы до субботы. 02:00.

В восточную часть страны грозы прибудут позже. Предупреждение для регионов Краловеградецкий, Пардубицкий и Высочина действует с 18:00 до 02:00 пятницы.

Из-за проливных дождей метеорологи предупреждают, что могут быть затоплены тоннели, подземные переходы, подвалы домов и т. д. Порывы ветра могут ломать ветки деревьев. Град и молния также могут представлять опасность.

Метеорологи в Германии также предупреждают о сильных грозах. Там они должны сначала появиться в пятницу утром на западе и северо-западе и постепенно будут продвигаться через центр на юг страны. Есть угроза не только сильного ветра, проливных ливней, но и града. Температура воздуха снизится более чем на десять градусов Цельсия.

Источник: novinky.cz



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