Чешская полиция уже четыре месяца разыскивает наркозависимого подростка

Пражские полицейские разыскивают пятнадцатилетнего юношу, сбежавшего в начале апреля из диагностического института в Праге 4. С тех пор он не выходил на связь и, вероятно, находится в среде наркозависимых. О розыске Александра Мале объявили 8 апреля.

Он сбегает уже не в первый раз и не общается со своими знакомыми, так что полиция до сих пор не может его найти, как говорит представитель полиции Ричард Хрдина. По словам Хрдины, мальчик употребляет наркотики.

На вид разыскиваемому от 18 до 20 лет, рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение. У него темные волнистые волосы, карие глаза и крупный нос. Может пребывать в пражских Голешовицах, но не исключено, что может находиться и в любой точке Чехии. Если вы его узнали или располагаете любой информацией о нем звоните по номеру 158.

Источник: prazska.drbna.cz

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