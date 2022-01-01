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В Чешской Швейцарии вновь тушат небольшое возгорание

В Чешской Швейцарии вновь тушат небольшое возгорание

Партнер рубрики:
Kochy
05 августа
09:16
212
​В Грженско ночью начал вновь гореть один из очагов пожара. Пожарные работают над его тушением, сообщил в пятницу утром пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка.

В Чешской Швейцарии вновь тушат небольшое возгорание

Национальный парк Чешская Швейцария горит уже тринадцатый день. Ночью пожарные провели съемку с помощью дронов в северной части территории. До сих пор в некоторых местах распространяется пожар. Горит около 440 га.

За ночь пожарные перегруппировали силы и средства ближе к местам возникновения очагов. Никто из спасателей не пострадал. Однако высокие температуры усложняют вмешательство пожарных. Спасателям приходится чаще меняться, поэтому в Чешской Швейцарии их до сих пор около 1000 человек.

По данным метеорологов, в пятницу ожидается повышение температуры до 31 градуса. Днем и вечером ожидаются редкие грозы, сопровождающиеся градом или порывистым ветром.

Пожарные снова отправят вертолеты так называемым “поездом”, когда они летят подряд друг за другом и сбрасывают воду только на одно конкретное место, т.е. в большем количестве. Эта тактика уже доказала свою эффективность в четверг.

С другой стороны, спуск специально обученных альпинистов с вертолетов для исследования скрытых очагов в труднодоступной местности вокруг Правчицких бран не увенчался успехом, вертолеты раздували очаги.

Днем в пятницу альпинисты попытаются расчистить дорогу, а возможно и создать там заправочную станцию ​​для вертолетов.

Источник: novinky.cz

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