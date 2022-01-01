«Глазами пилота»: много фото, как гасят пожар в Чешской Швейцарии

05 августа
12:45
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Ознакомьтесь с фотографиями, опубликованными авиационной службой полиции Чешской Республики.
Пожар в национальном парке «Чешская Швейцария» с самого начала помогали тушить самолеты и вертолеты. Помощь также прибыла из Польши и Словакии.
Источник: seznamzpravy.cz
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