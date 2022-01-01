Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
«Глазами пилота»: много фото, как гасят пожар в Чешской Швейцарии

«Глазами пилота»: много фото, как гасят пожар в Чешской Швейцарии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
05 августа
12:45
214
Ознакомьтесь с фотографиями, опубликованными авиационной службой полиции Чешской Республики.

«Глазами пилота»: много фото, как гасят пожар в Чешской Швейцарии

Пожар в национальном парке «Чешская Швейцария» с самого начала помогали тушить самолеты и вертолеты. Помощь также прибыла из Польши и Словакии. 

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 




популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы