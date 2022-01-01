Чешские СМИ: в Хорватии разбился польский автобус, 11 человек погибли

​По предварительным данным, 11 человек погибли в результате ДТП в Хорватии, где разбился польский автобус. Авария произошла на трассе А4 в нескольких десятках километров от Загреба. Пострадали более 30 человек.

Авария с участием автобуса с польскими номерами произошла около 5:40 утра на 62-м километре трассы А4 в направлении Загреба между городами Ярек Бисашки и Подворец. По данным сервера index.hr, автобус съехал с дороги.

По меньшей мере 11 человек погибли на месте. Около 30 раненых были доставлены машиной скорой помощи в больницы Загреба и Вараждина. Степень их травм пока не известна.

Причина аварии выясняется. Сервер списка Jutarnji сообщил, что водитель мог заснуть за рулем.

Движение по трассе однополосное.

Самая крупная авария чешского автобуса в Хорватии произошла в июне 2012 года возле автомобильного тоннеля Крпани. Погибли восемь человек, в том числе водитель, пострадали более 40 пассажиров.

Источник: novinky.cz