Чешские СМИ: в Хорватии разбился польский автобус, 11 человек погибли

06 августа
10:23
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По предварительным данным, 11 человек погибли в результате ДТП в Хорватии, где разбился польский автобус. Авария произошла на трассе А4 в нескольких десятках километров от Загреба. Пострадали более 30 человек.
Авария с участием автобуса с польскими номерами произошла около 5:40 утра на 62-м километре трассы А4 в направлении Загреба между городами Ярек Бисашки и Подворец. По данным сервера index.hr, автобус съехал с дороги.
По меньшей мере 11 человек погибли на месте. Около 30 раненых были доставлены машиной скорой помощи в больницы Загреба и Вараждина. Степень их травм пока не известна.
Причина аварии выясняется. Сервер списка Jutarnji сообщил, что водитель мог заснуть за рулем.
Движение по трассе однополосное.
Самая крупная авария чешского автобуса в Хорватии произошла в июне 2012 года возле автомобильного тоннеля Крпани. Погибли восемь человек, в том числе водитель, пострадали более 40 пассажиров.
Источник: novinky.cz
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