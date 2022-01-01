Впервые с начала российского вторжения в Украину Чехия не выдала ни одной визы беженцам

Адам Рёзлер из Министерства внутренних дел сообщил, что впервые с конца февраля Чехия не выдала ни одной визы временной охраны за один день. Он напомнил, что количество виз, выданных в выходные дни, уже было относительно небольшим в последние недели и достигало лишь нескольких десятков.
Временные визы позволяют их владельцам оставаться в Чешской Республике до года и дают им доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда. Беженцы имеют право на медицинскую страховку в течение максимум 150 дней после выдачи визы.
С начала войны в полиции по делам иностранцев зарегистрировались 401 710 человек, а в субботу их было 1 245. Однако, согласно заявлению министра внутренних дел Вита Ракушана на прошлой неделе, данные о приеме в школы показывают, что в стране менее 300 000 украинцев. Некоторые возвращаются в Украину или уезжают в другие страны.
Источник: novinky.cz
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