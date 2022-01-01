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Впервые с начала российского вторжения в Украину Чехия не выдала ни одной визы беженцам

Впервые с начала российского вторжения в Украину Чехия не выдала ни одной визы беженцам

Партнер рубрики:
Kochy
08 августа
08:42
1048
В субботу Чехия не выдала ни одной визы временной защиты беженцам из Украины. Представители МВД заявили, что это произошло впервые с начала российского вторжения в феврале. В пятницу визы получили 803 беженца, что примерно на 20 больше, чем неделю назад. С февраля визы уже получили 407 528 беженцев, следует из данных, опубликованных в Twitter МВД.

Впервые с начала российского вторжения в Украину Чехия не выдала ни одной визы беженцам

Адам Рёзлер из Министерства внутренних дел сообщил, что впервые с конца февраля Чехия не выдала ни одной визы временной охраны за один день. Он напомнил, что количество виз, выданных в выходные дни, уже было относительно небольшим в последние недели и достигало лишь нескольких десятков.

Временные визы позволяют их владельцам оставаться в Чешской Республике до года и дают им доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда. Беженцы имеют право на медицинскую страховку в течение максимум 150 дней после выдачи визы.

С начала войны в полиции по делам иностранцев зарегистрировались 401 710 человек, а в субботу их было 1 245. Однако, согласно заявлению министра внутренних дел Вита Ракушана на прошлой неделе, данные о приеме в школы показывают, что в стране менее 300 000 украинцев. Некоторые возвращаются в Украину или уезжают в другие страны.

Источник: novinky.cz

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