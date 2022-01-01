Фото: «20 литров воды на плечи и вперёд!» — как пожарные тушат труднодоступный огонь в окрестностях Грженска

08 августа
14:24
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В окрестностях Грженска есть места, куда не может добраться пожарная техника, и поэтому там невозможно протянуть шланги. При тушении этих мест пожарным ничего не остается, как нести воду на спине.
Пожарный рюкзак объемом 20 литров предназначен для тушения лесных и полевых пожаров. Основой является двухслойная конструкция, в которой прочный внешний слой яркого цвета защищает внутренний слой, несущий воду.
Пожарные используют его в местах, куда не могут добраться пожарные машины.
Источник: seznamzpravy.cz
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