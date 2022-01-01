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Доля иностранцев в населении Чехии в прошлом году впервые превысила 6 процентов. Сегодня их еще больше

Доля иностранцев в населении Чехии в прошлом году впервые превысила 6 процентов. Сегодня их еще больше

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
14 августа
10:09
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Доля иностранцев в общей численности населения Чехии впервые в 2021 году превысила шесть процентов. За последние три года количество зарегистрированных иностранцев в стране увеличилось на 100 000 человек. В прошлом году их количество увеличилось примерно на четыре процента, и к концу года государство зарегистрировало 660 859 иностранцев, проживающих в Чехии на законных основаниях.

Доля иностранцев в населении Чехии в прошлом году впервые превысила 6 процентов. Сегодня их еще больше

В прошлом году количество претендентов на международную защиту в Чехии увеличилось на пятую часть до 1411 человек. Больше всего заявлений подали украинцы, грузины, а также жители Афганистана. 

С момента начала российской агрессии против Украины в феврале этого года власти Чехии выдали гражданам Украины почти 404 тысячи виз временной защиты.

В прошлом году две трети иностранцев с видом на жительство были выходцами из стан за пределами ЕС. В основном это были жители Украины, Вьетнама и России. Среди иностранцев из стран ЕС преобладали словаки. Согласно отчету, увеличение числа иностранцев произошло в основном за счет трудовой миграции. Например, государство выдало 185 000 краткосрочных виз только с целью трудоустройства. Что касается международной защиты, то в прошлом году, после спада, число заявителей снова увеличилось. 

«В 2021 году на количество поданных заявлений в основном повлияла эвакуация из Афганистана после захвата власти талибами. Граждане Афганистана, таким образом, стали третьей по величине группой заявителей. Порядок первых двух мест в 2021 году не изменился, самые многочисленные заявления по-прежнему подавали граждане Украины и Грузии», — говорится в сообщении. После того как в прошлом году талибы взяли под контроль большую часть Афганистана, Чехия эвакуировала из страны около 200 человек тремя рейсами. По данным за прошлый год, около 150 из них обратились за убежищем или дополнительной защитой в Чешской Республике. 

В отчете говорится, что в прошлом году за международной защитой в Чехии обратились 176 заявителей, из которых 117 получили убежище внутри страны. Международная защита состоит из предоставления убежища или дополнительной защиты. Они различаются по продолжительности. Убежище предоставляется на неопределенный срок, а дополнительная защита — на точно определенный период, после чего проверяется, сохраняются ли причины, по которым она была предоставлена.

Согласно отчету, количество выявленных случаев нелегальной миграции в Чехии значительно увеличилось в прошлом году. Ранее было 11 170 человек, что на 58 процентов больше, чем в предыдущем году. Это самый высокий показатель за последние 14 лет. По мнению правительства, в основном это было нарушение противоэпидемических мер в связи с covid-19, когда иностранцы въезжали на территорию Чехии, нарушая чрезвычайные меры Минздрава.

Однако количество случаев транзитной незаконной миграции также увеличилось на 174 процента. Почти 80 процентов лиц были жителями Афганистана, Сирии и Марокко. «На транзитную нелегальную миграцию в Чешской Республике влияют события на маршруте Восточного Средиземноморья в Грецию и особенно на миграционном движении по так называемому балканскому маршруту», — говорится в сообщении.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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