В Норвегии перевернулись два рафта с восемью чехами, 20-летний юноша погиб

08 августа
17:48
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20-летний чех погиб в понедельник во время сплава по реке Сьоа в Гудбрандсдалене (Норвегия). Молодой человек утонул после того, как рафт перевернулся, пишет сервер Daglbadet.no.
Семеро других чехов плыли с ним на двух рафтах по реке, известной среди любителей экстремальных водных видов спорта. По данным местной полиции, расследовавшей аварию, оба рафта перевернулись.
«Выжили семь человек, восьмой, 20-летний мужчина, утонул», — написала полиция в Twitter. Тело молодого человека спасательный вертолет обнаружил за семь километров от места трагедии. Но спасатели уже не могли ему помочь.
Sjoa является популярной рекой для водных видов спорта. В настоящее время в реке много воды и сильное течение.
Источник: novinky.cz
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