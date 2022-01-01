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В Норвегии перевернулись два рафта с восемью чехами, 20-летний юноша погиб

В Норвегии перевернулись два рафта с восемью чехами, 20-летний юноша погиб

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Kochy
08 августа
17:48
431
20-летний чех погиб в понедельник во время сплава по реке Сьоа в Гудбрандсдалене (Норвегия). Молодой человек утонул после того, как рафт перевернулся, пишет сервер Daglbadet.no.

В Норвегии перевернулись два рафта с восемью чехами, 20-летний юноша погиб

Семеро других чехов плыли с ним на двух рафтах по реке, известной среди любителей экстремальных водных видов спорта. По данным местной полиции, расследовавшей аварию, оба рафта перевернулись.

«Выжили семь человек, восьмой, 20-летний мужчина, утонул», — написала полиция в Twitter. Тело молодого человека спасательный вертолет обнаружил за семь километров от места трагедии. Но спасатели уже не могли ему помочь.

Sjoa является популярной рекой для водных видов спорта. В настоящее время в реке много воды и сильное течение.

Источник: novinky.cz



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