В Норвегии перевернулись два рафта с восемью чехами, 20-летний юноша погиб

20-летний чех погиб в понедельник во время сплава по реке Сьоа в Гудбрандсдалене (Норвегия). Молодой человек утонул после того, как рафт перевернулся, пишет сервер Daglbadet.no.

Семеро других чехов плыли с ним на двух рафтах по реке, известной среди любителей экстремальных водных видов спорта. По данным местной полиции, расследовавшей аварию, оба рафта перевернулись.

«Выжили семь человек, восьмой, 20-летний мужчина, утонул», — написала полиция в Twitter. Тело молодого человека спасательный вертолет обнаружил за семь километров от места трагедии. Но спасатели уже не могли ему помочь.

Sjoa является популярной рекой для водных видов спорта. В настоящее время в реке много воды и сильное течение.

Источник: novinky.cz