Количество чехов, которым трудно сводить концы с концами, увеличилось. Сложнее пенсионерам, рабочим и домохозяйкам

Хотя большинство считают, что им достаточно получаемого дохода, количество людей с финансовыми проблемами увеличивается из года в год. Это следует из опубликованного сегодня опроса, который проводился Центром изучения общественного мнения Академии наук Чешской Республики (CVVM) с мая по июль этого года. 53% чешских домохозяйств вовсе не испытывают проблем, но у 45% есть трудности. По данным опроса, в основном в худшем положении находятся пенсионеры, рабочие и домохозяйки.

За последние 20 лет наихудшая ситуация складывалась в 2012 году, когда закончился мировой экономический кризис. В то время 30% домохозяйств в Чешской Республике сообщили, что у них все в порядке, а 69% сказали, что денег не хватает.

С 2013 года ситуация улучшалась. В июне прошлого года уже только 40% домохозяйств жаловались на размер дохода, а 58% заявили, что могут легко прожить на заработанные деньги. Однако в этом году количество положительных ответов уменьшилось на пять процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, а доля домохозяйств с финансовыми трудностями увеличилась с той же скоростью.

В этом году значительно выросли цены на электроэнергию и топливо, а также на другие товары и услуги. Согласно последним данным Чешского статистического управления, потребительские цены в Чешской Республике выросли на 17,2% в годовом исчислении в июне этого года.

Согласно опросу, домохозяйства с доходом до 20 000 крон находятся в значительно худшем положении. В этой группе почти три четверти домохозяйств сообщают, что им трудно сводить концы с концами. 32% домохозяйств с доходом выше 40 000 крон также имеют проблемы. О трудностях чаще сообщали пенсионеры или рабочие, а также домохозяйки или женщины, находящиеся в декретном отпуске.

Финансовые проблемы также чаще встречаются среди людей с низким уровнем образования. В семьях людей со средним образованием без аттестата зрелости 55% распоряжаются доходом с трудом. Среди лиц со средним школьным образованием с аттестатом зрелости финансовые затруднения испытывают 43% домохозяйств, а среди студентов вузов — 25%.

Подавляющее большинство чехов, более 90%, заявили в ходе опроса, что доходов их домохозяйств достаточно для удовлетворения основных потребностей — покупки продуктов питания, одежды и предметов домашнего обихода. Аналогичная доля людей также не испытывает трудностей с оплатой медицинских услуг или лекарств. Более половины респондентов заявили, что доходов домохозяйства хватает также на хобби, более качественную еду и чтобы откладывать сбережения. Менее половины опрошенных могут позволить себе материально содержать своих родителей или семьи своих детей или покупать заграничные туры и предметы роскоши.

За последние 12 месяцев с момента проведения опроса 21% домохозяйств в Чешской Республике оказались в очень тяжелом финансовом положении. Это такая же доля, как и в предыдущие три года. Ситуация снова ухудшилась в 2012 году, когда почти две пятых домохозяйств сообщили, что столкнулись с финансовыми проблемами.

18% участников опроса считают свое домохозяйство бедным, а 11% — богатым. Самая большая доля чехов — 70 % - заявили, что их семья не бедная и не богатая. Опять же, это те же доли, что и в опросах последних лет.

Опрос проводился CVVM в период с 14 мая по 11 июля. В нем приняли участие 994 жителя Чехии старше 15 лет.

Источник: ceskenoviny.cz

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