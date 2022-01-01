Каждый десятый житель Чехии употребляет марихуану

Марихуана уже давно является наиболее широко употребляемым незаконным наркотиком в Чешской Республике — её «пробовал» каждый десятый чех, — но наиболее опасен метамфетамин. Комментирует Павла Хоминова, руководитель Национального центра мониторинга наркотиков и зависимостей.

По ее словам, «наркотренды» изменились несильно, но есть позитивные сдвиги. В последние годы уменьшилось количество молодых чехов, которые хотят употреблять запрещенные вещества.

«В долгосрочной перспективе сильных изменений не наблюдалось. В Чешской Республике конопляные вещества являются одними из наиболее употребляемых наркотиков. И это как у взрослого населения, так и у подростков», — сказала Хоминова.

По ее словам, Чехия выделяется среди других стран по уровню потребления каннабиса.

«Мы принадлежим к странам, где больше всего людей хоть раз в жизни пробовали марихуану», — добавила она. Это также подтверждается анализом данных последнего сводного отчета о зависимости.

Интерес подростков снижается

«Примерно от четверти до трети взрослых сообщают о своем опыте употребления веществ каннабиса. Около восьми-десяти процентов взрослых до сих пор этим занимаются, что соответствует 800-900 тысячам человек», — говорится в документе. По словам эксперта, уровень употребления марихуаны выше среди мужчин. В этом контексте, однако, Хоминова видит снижение по сравнению с прошлым годом.

«Если мы посмотрим на другие показатели — текущее употребление, опыт за последние тридцать дней — то Чехия там приближается к средним показателям. В то же время мы наблюдаем снижение уровня употребления каннабиса среди подростков», — добавляет она.

К другим наркотикам в Чехии проявляют меньше интереса, но они же и несут более высокие риски.

«Если посмотреть на результаты популяционных исследований, когда мы опрашиваем чешских респондентов, то вторым наиболее часто употребляемым нелегальным наркотиком является экстази», — рассказал глава центра. Популярность этого наркотика снова ставит Чехию на первое место по сравнению с соседними странами, где доля употребления среди взрослых составляет 5-6 процента по сравнению со средним показателем по Европе в 3,6 процента.

Чешская специфика — первитин

«Употребление метамфетамина в Европе исторически ограничивалось Чехией и, в последнее время, Словакией (...). В целом в Европе спрос на этот наркотик остается относительно небольшим», — говорится в Европейском отчете о наркотиках за этот год.

Согласно данным, от двух до четырех процентов взрослого населения Чехии употребляют метамфетамин, в то время как около 33 000 человек находятся в высокой группе риска.

«Он стал популярен с 70-х и 80-х годов. Именно тогда стало ясно, что это наркотик, который потребители могут легко сделать сами в то время, когда другие вещества, было сложно достать», — комментирует Хоминова.

Хотя позже стали появлятся и другие виды наркотиков, потребителей все еще устраивала доступность метамфетамина. Эта тенденция сохраняется в Чехии и сегодня.

«Первитин по-прежнему оставался предпочтительным из соображений цены. По сравнению, например, с кокаином, цена существенно ниже, поэтому, конечно, потребители ищут наркотик подешевле», — добавила эксперт.

Вместо наркотиков — социальные сети

Если у взрослого населения принципиальных изменений, по словам Хоминовой, не происходит, то у молодежи ситуация иная.

«У подростков снижен показатель употребления наркотиков. Мы видим у них меньший интерес не только к алкоголю, но и к курению сигарет — в этом случае они ищут другие альтернативные заменители. Что касается незаконных наркотиков, то сегодняшние 16-летние подходят к этому более ответственно», — заявила она.

В основном это связано с лучшей информированностью и влиянием различных профилактических программ.

«Исследования показали, что у них изменился способ проведения досуга. Они меньше времени проводят на улице со сверстниками и больше участвуют в организованных мероприятиях, играют на компьютере, сидят в социальных сетях и так далее. Происходит своего рода замена употребления психоактивных веществ другим типом поведения», — описала она.

Ежегодно от передозировки запрещенными наркотиками умирает от 40 до 60 человек. Ежегодно регистрируется еще 150 смертей из-за воздействия запрещенных наркотиков в результате болезни, несчастного случая или самоубийства. Согласно сводному отчету о зависимостях, ежегодно в психиатрических амбулаторных клиниках проходят лечение около 14 000 потребителей наркотиков.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день