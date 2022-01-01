Вор спрятался в туалете чешского ТЦ и ждал, пока его «вызволит» напарник

План был хорошо продуман. Один из мужчин должен был спрятаться в общественном туалете в ТЦ, дождаться там закрытия, а после этого пробраться в магазин мобильных телефонов, из которого он должен был украсть почти 80 единиц электроники.
В основном среди украденных вещей были мобильные телефоны, планшеты, кабели для передачи данных и карты памяти. Потом преступник нашел в магазине ключ от сейфа и похитил почти 60 тысяч крон.
«Он сложил все в спортивные сумки, снова спрятался и ждал открытия. Вскоре после открытия торгового центра второй мужчина должен был "забрать" из туалета, и они должны были покинуть место вместе с украденными вещами», — рассказала пресс-секретарь полиции.
Детективы расследовали дело несколько месяцев. В итоге преступников удалось поймать в минувшие выходные во время очередной неудачной попытки ограбления, на этот раз в ТЦ в Злине. Метод ограбления более или менее копировал форму оломоуцкого дела. Вскоре после совершения преступления оба мужчины были задержаны опергруппой.
Источник: novinky.cz
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